Un caprone vaga per ore in Oltrarno "Oggetto smarrito": è senza proprietario

di Marco Corsi

"Sopra la panca, la capra campa…" recita un vecchio detto. E l’esemplare che, ha vagato per le strade del quartiere Oltrarno di San Giovanni era arzillo e, per fortuna docile. Solo che non era quello il suo habitat naturale e, soprattutto, non si sa come possa essere finito in Lungarno Guido Reni, una strada che costeggia palazzi e imprese industriali e artigianali e che scorre parallela all’Autostrada del Sole. I passanti l’hanno notato mentre si aggirava lungo l’arteria. Si trattava di un caprone di sesso maschile, dal mantello bianco e nero, a pelo lungo.

Qualche auto si è anche fermata per curiosità. Improvvisamente l’animale, forse spaventato, è entrato all’interno di un capannone artigianale della zona. Facile immaginare la sorpresa di chi lavorava all’interno dell’azienda quando si è visto arrivare questo ospite indesiderato, che ha iniziato ad aggirarsi nella struttura. Con grande abilità sono riusciti a chiuderlo in una stanza e a chiamare la polizia municipale. Con una certa sorpresa – non capita tutti i giorni ricevere una telefonata per la presenza di un caprone in una ditta – gli agenti sono giunti sul posto e dopo aver dato un’occhiata all’esemplare hanno chiamato immediatamente il servizio veterinario della Asl Sud Est, come avviene sempre in questi casi.

Una breve verifica ha consentito di appurare che l’animale non era registrato e quindi non aveva il codice identificativo. Un problema, perché risultava impossibile risalire al proprietario. A questo punto è stato deciso di portare il caprone all’Agripunk onlus, in Valdambra, un’oasi di recupero per animali abbandonati. Negli anni ha ospitato pecore, tacchini, cinghiali, conigli, ma anche caprioli, colombe e faraone. Adesso si trova in un habitat decisamente più naturale.

Nel frattempo il sindaco di San Giovanni, con una comunicazione pubblicata nell’Albo Pretorio del Comune in data 19 giugno, ha comunicato l’avvenuto ritrovamento dell’animale. Un atto dovuto, cui è seguita la nota per il legittimo proprietario, che "può rientrarne in possesso presentandosi all’ufficio di polizia municipale, in piazza Cesare Battisti, dalle 9 alle 12 e dalle 16,30 alle 18,30 di tutti i giorni feriali". Dopo le formalizzazioni di rito, dovrà poi recarsi all’Agripunk Onlus per riprendersi l’esemplare. Come hanno spiegato dal comando dei vigili urbani, rischia una multa salata non tanto per omessa custodia, quanto per non averlo registrato.