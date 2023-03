Un calendario con cento eventi Così Bibbiena si prepara al rilancio

BIBBIENA

Per Bibbiena il 2023 è l’anno dei 100 eventi. Di questi ben quaranta saranno realizzati durante l’estate, gli altri invece spalmati su tutto l’anno. Un progetto importante, il risultato di un lavoro iniziato qualche mese fa poi confluito in un incontro che si è tenuto all’interno della casa comunale al quale erano presenti i rappresentanti delle associazioni e gli assessori competenti.

Nell’incontro sono così stati fatti tutti gli aggiustamenti necessari per non creare sovrapposizioni e per coprire, quanto più possibile, varie stagioni durante tutto l’arco dell’anno.

È nato un calendario già pronto e strutturato che in estate verrà stampato anche per essere portato nei punti informazioni e nelle tante strutture ricettive presenti in Casentino.

"Questo è un risultato straordinario che dobbiamo all’impegno degli assessorati alla cultura e turismo e all’associazionismo rappresentati rispettivamente da Francesca Nassini e Daniele Bronchi – spiega il sindaco Filippo Vagnoli – e a quello dei tantissimi volontari delle varie realtà associative che si sono impegnati nel tempo a strutturare manifestazioni di qualità. Ringrazio tutti per l’entusiasmo, per il lavoro e per il senso civico. Il loro esempio è di grande sostegno per tutti noi".

Sport, cultura, teatro, musica, libri, tradizioni e folklore, e ancora eventi al museo, percorsi d’arte tra i palazzi, ma anche cucina, fotografia e intrattenimento. Quello dei 100 eventi del 2023 è sicuramente un calendario estremamente variegato grazie anche al supporto delle associazioni del territorio a cui l’amministrazione è sempre stata vicino.

"La collaborazione e la fiducia che abbiamo costruito nel tempo con l’ampio tessuto associazionistico del territorio è stato sostenuto anche da impegno concreto e significativo dell’amministrazione con oltre 200 mila euro di sussidi e aiuti – conclude il primo cittadino del comune casentinese – questo perché la qualità dei progetti che vengono prodotti è sempre più elevata ed inclusiva, segno di un territorio vivo e molto partecipe. Penso alle grandi manifestazioni sportive come Natural Bike e molte altre, alle rassegne di teatro e musica, alla nostra fotografia del Cifa con il Museo a cielo aperto del centro storico, all’attivissimo Museo archeologico adesso rinnovato nella visita, allo straordinario Festival del Libro, all’arte della bandiera e al Carnevale storico e molto altro ancora".

S.T.