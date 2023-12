Un calcio per l’inclusione. Ragazzi speciali in campo ospiti della Fiorentina: "Hanno vissuto un sogno"

di Matteo Marzotti

AREZZO

Prima la partita al Viola Park, poi il pranzo nella nuova casa della Fiorentina, quindi l’incontro di serie A tra i ragazzi di Italiano e la Salernitana. È stata una domenica che ricorderanno a lungo i ragazzi del Calcio Champagne, la formazione nata all’interno dell’Olmoponte, formata da ragazzi con disabilità e non. Un progetto nato più di un anno fa grazie alla disponibilità del club aretino e a Gianluca Livi, istruttore e insegnante di sostegno, che ha poi trovato in Ciccio Graziani il testimonial, la chiave di volta per certi versi, per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere l’attività e la missione di questa "squadra inclusiva" come spiega Gianluca Livi, formata da ragazzi di 16-18 anni che praticano calcio in sicurezza, gratuitamente, seguiti da uno staff qualificato. "Per i nostri ragazzi è stato un po’ come essere a Disneyland: hanno realizzato un sogno" confessa Gianluca. Nella giornata internazionale delle persone con disabilità gli atleti delle due Fiorentina Special, formazioni "adottate" dal club viola e impegnate in campionati regionali organizzati dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC, hanno affrontato in un triangolare il Calcio Champagne sui campi del Viola Park.

Negli spogliatoi la prima sorpresa: a salutarli c’era Joe Barone, direttore generale del club viola. "Si è fermato a parlare con i ragazzi - racconta Livi - quindi ha fatto i complimenti per l’attività che portiamo avanti". Spazio quindi al triangolare di calcio inclusivo. "Abbiamo giocato contro la formazione del Quarto Tempo e Ossona, su uno dei campi del Viola Park dove i ragazzi sono stati ospiti a pranzo - prosegue Livi - è stato per loro come essere in un parco giochi visto che la maggior parte tifa appunto Fiorentina. E poi le sorprese non sono finite qui". Già perchè dopo il pranzo ecco il trasferimento allo stadio Franchi per assistere alla vittoria della Fiorentina sulla Salernitana con un netto 3-0. "Abbiamo potuto vedere il riscaldamento dal terreno di gioco, sfilando insieme ad altre realtà sportive prima di accomodarci in tribuna per assistere all’intera partita. Erano davvero al settimo cielo, è stata una giornata che credo proprio ricorderanno a lungo".