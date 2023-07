Un "buffetto" per la guerriglia L’ultrà in una polisportiva

di Alberto Pierini

Un "buffetto" per la guerriglia. La guerriglia in autostrada, quella che aveva scatenato la grande paura di Badia al Pino. E insieme aveva mobilitato l’interesse nazionale. Un gigante che già in sè aveva partorito un topolino: un unico arrestato, Martino Di Tosto, 50 anni, cuoco di professione ma una bella parte del suo tempo dietro le fortune e le sfortune della Roma.

Un arrestato e tanti indagati, sui quali pende ancora la spada di Damocle dell’inchiesta: ma è una spada che almeno a giudicare dall’evoluzione giudiziaria della vicenda sembra davvero poco affilata.

Di Tosto ha ottenuto quello che i suoi avvocati avevano richiesto: una messa alla prova, senza condanna. Perché alla scadenza dei dodici mesi fissati dalla sentenza si potrà far cancellare anche il reato di rissa. Ad una condizione: che il suo anno di messa in prova scorra fluido e senza incidenti.

Di sicuro non potranno incrociare il mondo del calcio. Perché sulla sua testa pesa anche un lungo Daspo, il classico provvedimento che prova almeno a tenere lontani i tifosi più focosi dagli spalti e dai campi di calcio.

Il cuoco ultrà durante questo anno le sue prestazioni lavorative e sociali le dovrà svolgere in una polisportiva. Una scelta a suo modo di seme a quello che gli è successo: un bagno nello sport vero, quello che accomuna le generazioni e che unisce i ragazzi, contro quello "giocato" tra fumogeni e lanci di pietre in un’autostrada.

In sè è la vera nemesi di questa sentenza, pronunciata dal giudice Elena Di Pisto: è stata lei ad accogliere la richiesta presentata dall’avvocato difensore Lorenzo Contucci. E del resto la mossa è del tutto legittima, la richiesta di messa in prova è perfettamente compatibile con un reato in fondo minore come quello di rissa.

Il cuoco ultrà era finito nella bufera perché si era ritrovato bisognoso di cure. Ferito negli scontri, si era fatto accompagnare in ospedale. Non si è mai saputo da chi, perché il misterioso accompagnatore poi era sparito. Un taglio alla coscia, una ferita non particolarmente grave ma che gli sarebbe costato qualche giorno di carcere.

Un arresto in flagranza differita, una formula che a volte riesce ad estendere le regole rigide della flagranza. Ai margini di una storia burrascosa: l’incontro non particolarmente casuale tra ultras della Roma e ultras del Napoli. Di Tosto arriva su un pulmino, l’inchiesta si basa anche su una serie di messaggi scambiati con altri tifosi.

Destino vuole che l’incrocio avvenga proprio a Badia al Pino: lo stesso palcoscenico, correva l’anno 2007, dell’uccisione di un tifoso della Lazio, Gabriele Sandro, colpito da un poliziotto da una parte all’altra dell’autostrada. Nell’autogrill c’è ancora una sorta di monumento che ricorda quella giornata intorno al quale il calcio si sarebbe fermato, fino ai massimi livelli.

Stavolta no, è andato avanti lo stesso. La partita di Badia al Pino si è chiusa a mazziate ma il fischio d’inizio c’è stato lo stesso. Seguito otto mesi dopo dal "buffetto" ad uno dei protagonisti.