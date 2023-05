Un bagno di folla per Food&Street Prezzi scontati nei negozi della città

SANSEPOLCRO

Ultima delle tre giornate della quinta edizione di Food&Street a Sansepolcro, il giro del mondo del gusto concentrato sotto le verdi chiome alberate di viale Armando Diaz a Porta Fiorentina. Al battesimo fatto di Pita Gyros con lo tzatziki e la birra greca, con sottofondo a base di sirtaki, sono seguiti un venerdì pomeriggio e un sabato che hanno registrato un afflusso gradualmente maggiore di persone non soltanto della città, ma anche del circondario, oltre che di turisti presenti in questi giorni nel capoluogo biturgense. La manifestazione del cibo di strada è stata trasformata in un vero e proprio evento, attorno al quale è stato costruito una variegato programma comprendente anche le attrattive per i più piccoli, non dimenticando le visite guidate all’interno della città.

A favorire l’ottimo movimento stanno contribuendo anche le favorevoli condizioni meteo atmosferiche, che hanno fatto di ieri la giornata centrale. Food&Street è organizzata da Confcommercio con il patrocinio del Comune, il contributo di Banca di Anghiari e Stia e la collaborazione tecnica della Fiva e di Meet Valtiberina Toscana. Per gli amanti dello shopping, Confcommercio ricorda a tutti la possibilità di fare acquisti a prezzi scontati nei negozi di Sansepolcro aderenti alla "Food&Street Shopping Card".