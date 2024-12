Un ascensore per l’indipendenza. Il sogno di Morgana adesso è realtà

di Sonia FardelliPRATOVECCHIORegalo speciale sotto l’albero di Natale per Morgana Tilli, la ragazza casentinese su una sedia a rotelle che per il suo trentesimo compleanno aveva chiesto aiuti per poter montare un ascensore nella sua abitazione e diventare così indipendente come tanti giovani della sua età. Con le ultime donazioni ha quasi raggiunto la somma che serve per questa operazione. E proprio nei giorni magici delle festività natalizie. "Siamo quasi alla soglia del costo effettivo per l’acquisto e l’installazione dell’ascensore - dice Simona Sisti la mamma di Morgana - in tutto ci vorranno circa 55mila euro e siamo già arrivati sui 45mila euro di donazioni. Morgana con il suo appello sulla piattaforma GoFundMe, pensava ad un piccolo aiuto per avere l’ascensore in casa, invece la solidarietà e la vicinanza di tante persone e tante ditte è stata talmente grande che alla fine siamo arrivati ad una cifra molto importante".

I lavori per l’installazione dell’ascensore cominceranno a marzo con la buona stagione e a giugno, ma forse anche prima, Morgana avrà il suo ascensore e la sua autonomia nell’entrare ed uscire di casa. Al suo appello hanno risposto in moltissimi, tanto che Morgana adesso ha rinunciato anche ad iniziative per il suo progetto che le avevano proposto per inizio anno e primavera. "Ringrazio tutti di cuore - dice - ho avuto la cifra quasi completa che mi serve per l’ascensore. A questo punto è giusto che chi vuol fare beneficenza si rivolga verso altri progetti e altre persone che hanno bisogno. Per me avete fatto davvero tanto. Oppure chi vuole può donare fondi per la ricerca per la mia malattia e per altre malattie. In questo modo sicuramente verranno aiutate tante persone".

L’ultima iniziativa a favore di Morgana Tilli è stata fatta da Casentino Senza Frontiere con una cena in occasione del suo decimo anniversario. "Con la cena di sabato siamo riusciti a donare a Morgana 2.300 euro - dice Lavinia Dinu presidente di Casentino senza frontiere - siamo estremamente soddisfatti della serata. È stato bello poter festeggiare insieme i traguardi dell’associazione e contemporaneamente fare del bene. Abbiamo scelto di sostenere la causa di Morgana perché la sua storia e la sua determinazione ci hanno colpiti e abbiamo capito che non potevamo, anzi, non volevamo fare altrimenti". Alla festa era presenta anche Morgana che ha ringraziato tutti i presenti ed elogiato le iniziative di questa associazione che ha anche una casa famiglia in Kosovo. "Siete tantissimi - ha detto commossa - e ci tenevo a ringraziarvi ad uno ad uno e a ringraziare l’associazione Casentino senza frontiere che oltre a fare del bene a livello mondiale mi ha molto aiutato con il mio progetto. Grazie a tutti per questo che per me è un regalo davvero bellissimo e inaspettato. Non pensavo con il mio appello di ottenere così tanto".