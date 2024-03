Un aretino nell’inferno palestinese: "Si beve dalle fogne sotto le bombe"

"Si beve acqua delle fogne oppure salata e non ci sono i bagni. Qua non si muore solo sotto i bombardamenti israeliani e il fuoco dei cecchini, ma anche di fame, di disidratazione e di malattie che sarebbero facilmente curabili". La carovana con tre aretini partiti alla volta di Rafah, luogo simbolico della guerra tra Israele e Palestina, è drammatico. Ce lo racconta Alfio Nicotra, coordinatore della carovana dell’associazione delle ong italiane Aoi a Rafah e presidente di "Un ponte per".

È anche giornalista e politico: "Qui a Rafah rappresento la società civile organizzata e la campagna Emergenza per Gaza che ha raccolto diverse decine di migliaia di euro, denaro che si è concretizzato in tre container contenenti aiuti arrivati finalmente a Gaza" racconta.

È iniziato domenica, e terminerà domani, il viaggio della speranza per chiedere il cessate il fuoco. I tre aretini, Paolo Pezzati, portavoce sulle crisi umanitarie di Oxfam Italia, il giornalista Luca Faenzi e Alfio Nicotra, sono partiti insieme ad operatori umanitari, attivisti, giornalisti e al gruppo di 14 parlamentari dell’opposizione, componenti dell’Intergruppo per la Palestina. Hanno viaggiato con un volo di linea, a proprie spese, per raggiungere l’Egitto ed incontrare i rappresentanti di varie ong – da Oxfam a Medici senza frontiere – attive a Gaza dall’inizio dei bombardamenti israeliani. "Abbiamo raggiunto il valico di Rafah: un momento emozionante è stato l’incontro con il direttore dell’agenzia delle Nazioni unite per i rifugiati palestinesi di Gaza, che ci ha illustrato la situazione drammatica in cui versa la popolazione civile palestinese, in particolar modo i bambini. C’è un bagno ogni 600 persone, quando gli standard internazionali ne prevederebbero uno ogni 20. Si beve acqua salata o di fogna, crescono quindi le malattie gastrointestinali, il tifo e con l’arrivo dell’estate si teme anche per il colera" continua Nicotra.

"Il blocco è quasi ermetico, passano alcune cose, ma altre no. Abbiamo visitato il magazzino della Mezza Luna Rossa egiziana in cui ci sono i carichi respinti da Israele, blocchi incomprensibili. Sono fermi: incubatrici, frigoriferi, sedie per anziani e portatori di handicap. Siamo al totale arbitrio. Chiediamo il cessate il fuoco e un ruolo attivo dell’Italia in questa direzione" conclude il coordinatore del ponte di aiuti Emergenza per Gaza.