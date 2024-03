Un aretino firma la vittoria del Siena. Guerri e il ritorno in D dei bianconeri: "Adesso si aprono nuovi scenari"

di Matteo Marzotti

AREZZO

Da calciatore aveva sfiorato la promozione nel 2018. Il campionato era quello di serie C, dove in carriera ha messo insieme oltre 430 presenze senza contare coppe e spareggi. Lui, Simone Guerri, aretino classe 1982, con la maglia del Siena addosso vide quella promozione sfumare all’ultimo atto dei playoff. Poi la decisione di appendere le scarpette al chiodo, restare nel mondo del calcio ma con un’altra veste. Nel 2019 il diploma da direttore sportivo, il lavoro nell’orbita Siena prima di compiere i primi passi da solo con il Lornano Badesse, quindi l’esperienza a Riccione e il ritorno a Siena.

"Il primo anno con il Badesse eravamo partiti con il piede giusto, tallonavamo il Trastevere primo in classifica. A novembre il Covid colpì sia me che la squadra. Rimasi più di un mese chiuso in casa - racconta Simone - chissà come sarebbe andata senza quello stop...poi la stagione successiva siamo stati la mina vagante, anche se poi a metà stagione decisi di lasciare".

Lei, aretino, ha vestito la maglia del Siena da calciatore e oggi da direttore sportivo l’ha riportato in serie D.

"Se mi fermo un attimo sorrido pensando a questa cosa. In campo ho sempre dato il massimo, ero una sorta di Gattuso e sono riuscito a farmi capire e apprezzare. Quando giocavo, scherzando magari alla vigilia del derby, dicevo che i senesi mi avrebbero punzecchiato perchè aretino, e gli aretini perchè giocavo per il Siena. Sono legato in maniera diversa a entrambe le città".

Anche alla Giostra del Saracino.

"Sono stato un figurante in varie edizioni per Porta Santo Spirito a cui sono legato".

Siena per lei cosa rappresenta?

"Una ferita aperta: sono arrivato a 34 anni e perdere una finale playoff per la serie B è difficile da descrivere".

È stato naturale quindi rispondere alla chiamata della scorsa estate.

"Non ci ho pensato un minuto. Mi sono messo al lavoro immediatamente per assemblare staff e calciatori. L’ok per l’iscrizione all’Eccellenza è arrivato solo lo scorso 5 settembre, a pochi giorni dal debutto. In Cinque giorni sono state assunte 42 persone tra staff, calciatori, dipendenti. Non c’erano maglie, palloni o campi di allenamento. Però ero convinto fin da subito che quello messo insieme era un gruppo sano".

Quanto c’è di suo in questa promozione?

"I meriti li condivido, come le scelte. Ho passato giorni in cui non avevo praticamente tempo per riposare. C’era solo da lavorare. Ho puntato sui calciatori del territorio, il loro senso di appartenenza è stato un punto di forza, dovendo però andare a prendere tra chi era svincolato a poche ore dall’inizio del campionato. Sono arrivati poi calciatori anche di categoria superiore, ma il punto interrogativo più grande era la condizione atletica di una squadra assemblata in pochi giorni e a poche ore dall’esordio. Sono stati bravi tutti nel calarsi con la mentalità giusta nella categoria e non era facile. Giusto per fare un esempio qualche anno fa il Livorno, nonostante blasone e investimenti, non ha vinto l’Eccellenza, ha dovuto faticare e non poco per tornare in serie D".

È stata però una cavalcata trionfale, ad oggi il Siena può chiudere da imbattuto.

"Abbiamo lavorato in apnea viste le difficoltà iniziali, ma vittoria dopo vittoria abbiamo legittimato questa promozione chiudendo i giochi alla prima occasione. Adesso è giusto festeggiare questo traguardo e magari concedere spazio a chi ha giocato meno senza snobbare assolutamente i prossimi impegni".

Guerri resterà al Siena per puntare alla Lega Pro?

"A fine stagione ci troveremo con il presidente e faremo il punto. Abbiamo chiuso una stagione senza stadio, dovendoci allenare al mattino non avendo campi di allenamento, senza vivaio. Adesso si è diramata un po’ di nebbia. È arrivata un sentenza pochi giorni fa che apre nuovi scenari al progetto. Siena di per sé impone una squadra che punti a vincere e io qua mi trovo bene".