Un applauso per salutare Vanessa Folla di amici e il dolore di due paesi

di Francesco Tozzi

Una folla commossa ha dato ieri pomeriggio l’ultimo saluto a Vanessa Bonatti, la 50enne uccisa sabato scorso davanti alla propria abitazione di Vaggio, travolta da un pirata della strada che si era messo al volante ubriaco fradicio. Un applauso interminabile ha accolto il feretro all’uscita dalla Collegiata di Santa Maria di Figline, mentre le tantissime persone accorse rendevano omaggio alla donna improvvisamente scomparsa stringendosi attorno alla madre Simonetta, al fratello e al compagno Lorenzo.

Due comunità dilaniate dal dolore: quella di Figline, città d’origine della famiglia, e quella di Castelfranco Piandiscò, dove Vanessa viveva assieme al compagno e ai suoi inseparabili cani. Durante l’omelia il parroco ha evidenziato quanto la vittima fosse conosciuta e ben voluta in tutto il Valdarno, principalmente per il suo attivismo all’interno delle associazioni del territorio. Presenti alle esequie, infatti, le ragazze della ValdarnInsieme, la squadra di pallavolo femminile, e gli amici dell’Aicsef, il centro cinofilo di cui è stata socia e fondatrice. Non solo. Un grande abbraccio per Lorenzo è giunto anche dai colleghi dell’azienda di trasporti dove Vanessa era impiegata. Ad esprimere la vicinanza del comune di Castelfranco Piandiscò ai familiari è giunto anche il sindaco Enzo Cacioli, che ha spiegato quanto sia difficile in un momento del genere trovare le giuste parole per consolare chi ha subìto un lutto così grave. E poi gli amici, i parenti e chi la conosceva solo di vista. Resta lo sconcerto, tra coloro che hanno preso parte al funerale, per una morte così assurda. Il destino ha voluto che proprio nella frazione di secondo in cui si è verificato lo schianto con l’auto, Vanessa fosse nelle immediate vicinanze di chi l’ha uccisa.

Una storia che non si spiega, causata da un uomo che quel maledetto sabato non doveva mettersi alla guida. In famiglia, sul lavoro o nelle tante attività che svolgeva, Vanessa riusciva sempre a donare un sorriso. È questo il lascito più grande della donna, il suo carattere espansivo e solare, la sua volontà di donarsi agli altri. Lorenzo adesso si chiede come farà da solo ad affrontare i piccoli problemi quotidiani che la vita ti pone davanti. Vanessa aveva con sé la chiave per superare quei momenti in cui ci preferiamo arrenderci, quando ci blocchiamo perché convinti di non potercela fare. Da ora in poi sarà tutto più complicato perché lei non sarà al suo fianco. Un grido d’aiuto che chiede anche risposte per ciò che è successo. Una strada lunga e impervia aspetta la famiglia di Vanessa, in attesa che la giustizia faccia il proprio corso.