"Un anno fa la beffa, speriamo"

Sta ancora sperando che la sua domanda da privato sia rientrata tra quelle accettate. Per Vincenzo Boldi, titolare dell’omonima azienda agricola di Brolio, vorrebbe dire un lavoratore in più, oltre a quelli che riuscirà ad ottenere grazie alla Cia, con cui è associato. Il 27 marzo ha messo sua moglie davanti al computer pronta a cliccare, "Sarebbe una boccata di ossigeno dopo due anni da incubo" racconta. "L’anno scorso ho buttato alle ortiche 60mila euro. Avevo acquistato tutto il necessario per la coltivazione di 10 ettari di ortaggi. Ho iniziato con la piantumazione delle zucche, ma al momento del raccolto non ho trovato forza lavoro. Avevo bisogno di almeno 8 operai, ne avevo solo tre. Ho dovuto scegliere se raccogliere le zucche o altri ortaggi. Intanto tutto il materiale necessario l’ho dovuto pagare, e così ci ho rimesso 60mila euro". "Lo scorso anno è stato duro. Con i flussi siamo andati oltre le tempistiche, il click day venne fatto a dicembre, l’annata nelle campagne era chiusa. Mi sono guardato intorno, mi sono rivolto anche all’ufficio di collocamento. Niente. I giovani non hanno passione e i più chiedono di lavorare in nero per non perdere il reddito di cittadinanza". Ora la speranza nel nuovo click day. Gli investimenti sono tanti, speriamo non ci siano disguidi negli arrivi di stranieri".