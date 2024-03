Un amico per ripassare grammatica e tabelline

La robotica educativa è un approccio innovativo basato sull’uso dei robot a scuola e finalizzato a rendere più efficace e coinvolgente la didattica per gli alunni. In questa ottica è un metodo pedagogico che rende più semplice l’apprendimento trasformando le lezioni in attività creative e divertenti. Quali sono i vantaggi? Lo studente è al centro del processo educativo apprendimento-insegnamento; promuove individualizzazione ed inclusione; l’insegnante ha la funzione di una guida che coordina,aiuta e collabora con gli alunni; la presenza del robot suscita interesse,curiosità, stupore,una novità che stimola una partecipazione attiva. La dimensione laboratoriale consente all’alunno di apprendere giocando. Inizialmente la robotica educativa veniva utilizzata per le materie scientifiche ora,la robotica di ultima generazione, invece,è applicata anche alle materie umanistiche.Gli alunni imparano a lavorare,a relazionarsi col gruppo,ad apprezzare il lavoro di squadra. La robotica contiene un linguaggio universale ed inclusivo in quanto tutti imparano,in un unico ambiente che favorisce l’apprendimento di tutti gli alunni con bisogni educativi e non. Quali sono i robot più usati a scuola?

Il robot NAO che aiuta a ripassare grammatica e a memorizzare le tabelline. LEGO WEDO,una serie di Kit che stimolano nei ragazzi l’acquisizione del pensiero critico e la cooperazione. Ed altri: Lego Mindstorms Education EV3,BEET-BOT. Benvenuti amici robot!