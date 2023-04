Un altro omaggio a Bruno Nespoli

Un nuovo omaggio a Bruno Nespoli, il portiere di calcio di Sansepolcro morto a poco più di 22 anni per le conseguenze di uno scontro di gioco nel gennaio del 1960 durante la partita Olbia-Carrarese. Nei giorni scorsi, allo stadio della città sarda – a lui intitolato – è stata scoperta una lastra commemorativa in suo ricordo, posizionata nell’accesso centrale dell’impianto; alla cerimonia erano presenti il sindaco, i dirigenti calcistici del club e gli alunni delle scuole. "Bruno Nespoli appartiene alla nostra storia sportiva e umana – ha commentato il primo cittadino di Sansepolcro, Fabrizio Innocenti – e del resto pure allo stadio Buitoni del Borgo c’è una lapide commemorativa che lo ricorda. Ho intenzione di scrivere una lettera al Comune di Olbia e alla locale società calcistica per ringraziarli di questo gesto".