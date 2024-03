Un altro mezzo per la Confraternita grazie al contributo delle aziende

MONTE SAN SAVINO

Un nuovo mezzo di trasporto per la Misericordia di Monte San Savino e Civitella: sarà possibile grazie il contributo delle aziende del territorio.

Grazie a questa iniziativa imprenditoriale la Confraternita potrà garantire i servizi sociali e sanitari che porta avanti ogni giorno attraverso un nuovo Renault Kangoo completamente attrezzato e allestito per lo svolgimento dei servizi sociali e sanitari offerti quotidianamente dai 40 volontari dell’associazione. Il progetto viene realizzato attraverso sponsorizzazioni con i loghi delle aziende che decideranno di garantire l’acquisto e la copertura totale delle spese (bollo, assicurazione, kasko, manutenzione ordinaria e straordinaria, cambio gomme estate/inverno) per i prossimi quattro anni.

"Per la nostra associazione questo progetto insieme ad Eventi Sociali rappresenta una bella opportunità per continuare a dare un servizio di qualità – dichiara Luciano Falchi Governatore della Misericordia Monte San Savino e Civitella in Val di Chiana – i nostri automezzi fanno sempre più fatica a sostenere la mole di lavoro che sono chiamati a fare e per questo ringrazio già da adesso tutte le aziende che aderiranno".

"Aver patrocinato questo progetto – continua il vice sindaco di Monte San Savino Alessandra Cheli – dimostra la nostra vicinanza ai problemi delle famiglie del nostro territorio e ringraziamo tutti i volontari per il loro impegno costante e quotidiano". "Siamo soddisfatti di iniziare questo nuovo progetto in un territorio che sentiamo di casa – afferma Luca Biagiotti direttore commerciale Eventi Sociali – il Doblò realizzato nel 2020 ha già percorso oltre 195.000 km e garantito oltre 4.500 servizi e crediamo che questa nuova iniziativa può essere utile a tante attività attraverso una visibilità etica, itinerante e alle famiglie più fragili del territorio che ogni giorno chiamano la Misericordia per un supporto".

L.A.