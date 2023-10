Un altro caso di Dengue in città. Orari e strade della disinfestazione

Torna a manifestarsi il virus Dengue in Valdarno.

Nelle ultime ore è stato confermato un caso per una persona che, tornata da un viaggio all’estero, ha soggiornato a San Giovanni.

La comunicazione è arrivata dal Dipartimento di prevenzione di igiene pubblica e nutrizione della zona Valdarno dell’azienda Asl Toscana Sud Est, che ha invitato il Comune di San Giovanni ad attivarsi con la normale profilassi.

Nel pomeriggio di ieri il sindaco Valentina Vadi ha così firmato l’ordinanza contingibile e urgente con cui si dispone la disinfestazione tra le 23 di questa sera e le 2 di lunedì. In caso di maltempo o pioggia le operazioni saranno rinviate al primo giorno utile.

Le zone interessate dall’intervento sono via Piave, via Trieste, lungo la regionale 69 tra ponte Ipazia d’Alessandria e ponte Pertini, via Fabbrini, piazza della Libertà, via Roma, via Borsi e via Monte Grappa.

L’ordinanza prevede che nelle aree pubbliche, caditoie stradali e pozzetti, aree private, aree verdi di pertinenza delle abitazioni interessate, gli operatori procederanno alla disinfestazione con insetticidi, tramite interventi sia adulticidi che larvicidi e con la ricerca e l’eliminazione dei focolai larvali con ispezioni porta a porta delle abitazioni comprese nell’area segnalata. Durante il trattamento si consiglia di rimanere in casa con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianti di ricambio d’aria, tenere al chiuso gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili con teli di plastica. A seguito della disinfestazione le autorità raccomandano inoltre di rispettare un intervallo di 15 giorni prima di consumare frutta e verdura che siano state a contatto con prodotti insetticidi. Gli ultimi casi di Dengue registrati in Valdarno si sono verificati a Montevarchi il mese scorso, uno in via Cennano e l’altro nella frazione di Levane.

A San Giovanni invece si deve tornare indietro nel tempo ad aprile, quando un uomo di 35 anni aveva contratto il virus di ritorno da un viaggio nello Sri Lanka.

Questo è il sesto caso dall’inizio dell’anno nel territorio aretino