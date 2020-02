Arezzo, 5 febbraio 2020 - Un altro bancomat sradicato. Dopo il caso di Pratantico, con i ladri in fuga con un bottino tra i 40 e i 50 mila euro, è stata la volta del bancomat dell'ufficio postale di Alberoro Montagnano.

La banda ha agganciato la cassaforte alla parte posteriore di un furgone e lo ha scardinato portando poi via il denaro contentuo all'interno. Testimoni dichiarano di aver visto il furgone allontanarsi a tutta velocità.

Ma l'ennesimo assalto sarebbe arrivato alla fine di una vera e propria notte brava. Iniziata con il furto di una macchina e di un furgone e suggellata dal boato che ha buttato giù dal letto i residenti intorno.

I mezzi erano statio pescati in una concessionaria della zona, a Pieve al Toppo. Sono riusciti a metterli in moto e a sparire nella notte. Ma non si sono di sicuro accontentati.

Perché prima avrebbero messo nel mirino un bancomat del Monte dei Paschi. Brutalmente, hanno tentato di sfondarlo usando la povera automobile appena ruibata. Ma senza esito. A quel punto avrebbero cambiato obiettivo, muovendosio sul furgone e quindi centrando il colpo al secondo tentativo.

Ma per ora si tratta di una ricostruzione, i carabinieri stanno indagando per capire se effettivamente, come sembra, la sequenza abbia seguito davvero questo percorso e con gli stessi protagonisti.