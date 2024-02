Un aiuto per la popolazione del Madagascar. L’opera di Tecla e comunità episcopale

Tecla odv insieme alla comunità episcopale italiana, ha realizzato l’ampliamento di un dispensario a Mahasoa, in Madagascar, sede di una missione in cui operano 25 suore trinitarie insieme a padre Eugenio Schenato di Mantova, che si dedicano alla cura dei ragazzi con il piede torto. Grazie all’ampliamento del dispensario, nella missione è ora possibile dare prestazioni sanitarie e assistenza ai parti a tutta la popolazione di quell’area. Località a 600 chilometri a sud della capitale Antananarivo, in cui è assente completamente l’energia elettrica, mentre l’acqua viene presa da pozzi o da fiumi perché non esistono acquedotti. Progetto di cui si parlerà nell’incontro: "Insieme per dare una mano" che si terrà sabato 24 alle 10 nel seminario vescovile, in piaggia del Murello. L’ incontro, aperto a tutta la popolazione, si aprirà con un saluto del vescovo, sarà un momento di riflessione per fare il punto su quello che, varie istituzioni e associazioni, stanno realizzando per "dare una mano" a coloro che, nelle varie regioni povere del mondo, sono più bisognosi e fragili, prevalentemente donne e bambini. Per la prima volta sarà realizzato un collegamento in diretta con la madre superiora suor Jean d’Arc della missione, religiosa ma anche infermiera che si occupa dell’andamento del nuovo dispensario.