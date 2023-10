Un aiuto per i malati oncologici: "Come vedersi bene e stare meglio"

"T’insegno un trucco - Vedersi bene per sentirsi meglio". È questo il titolo del progetto al via nel reparto oncologia dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia. L’iniziativa, completamente gratuita per chi vi partecipa, è sostenuta Asl Toscana Sud Est in collaborazione con Andos Valdarno Odv, che mette a disposizione un’estetista diplomata Apeo (Associazione Professionale Estetica in Oncologia) per i pazienti oncologici. Gaia Tilli, infatti, svolge la propria attività alll’Uosd di Oncologia del Valdarno con cadenza quindicinale. "Il malato oncologico - ha spiegato la dottoressa Simona Scali, direttrice della Uosd oncologia del Valdarno - a causa della malattia e degli effetti indesiderati delle terapie antitumorali è spesso colpito anche nell’immagine e il corpo può subire dei cambiamenti con spiacevoli conseguenze sulla percezione di sé e sulla vita di relazione. Il progetto quindi nasce allo scopo di aiutare i pazienti ad affrontare meglio gli inestetismi della malattia e delle terapie attraverso consigli, trattamenti estetici e accorgimenti utili per il giusto make-up. L’Oncologia del Valdarno è da sempre sensibile al tema dell’umanizzazione delle cure.

Da molti anni infatti, grazie all’aiuto delle associazioni che operano sul nostro territorio, vengono offerti al paziente strumenti che accanto alle cure mediche possano contribuire al benessere del paziente, inteso nel senso più ampio del temine". Il progetto "T’insegno un trucco - Vedersi bene per sentirsi meglio" offre dunque al paziente la possibilità di riappropriarsi della propria immagine e di riconquistare in un momento di fragilità ed insicurezza, benessere e fiducia in sé e nel proprio corpo per riuscire a guardarsi allo specchio con un sorriso. Andos, l’associazione che raggruppa le donne operate al seno, ha raggiunto molti risultati negli ultimi anni, gesti importanti sempre all’insegna della solidarietà.

Alla fine dello scorso anno ha donato all’ospedale il casco refrigerante per la prevenzione dell’alopecia da chemioterapia, consentendo all’oncologia del Valdarno di avere un altro importante strumento a sostegno dell’umanizzazione delle cure oncologiche che è parte integrante e fondamentale del percorso di cura del paziente. In quel caso, il casco è andato a supportare la prevenzione dell’alopecia. Il meccanismo di funzionamento del macchinario si basa sul raffreddamento del cuoio capelluto tramite una calotta refrigerante indossata prima, durante e dopo l’infusione del farmaco antiblastico. La vasocostrizione conseguente riduce la quantità di farmaco che raggiunge il bulbo capillifero permettendo di limitare il danno a questo livello, anche se l’efficacia varia da paziente a paziente e dal tipo di capello.