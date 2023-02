Morto sul ponte, strazio a Pratantico. Sulle strade 5 vittime da inizio anno

Umberto Valtriani è morto cadendo di moto sul ponte di Pratantico

Arezzo, 27 febbraio 2023 – Quando entravi alla Pam di Tortaia, uno dei supermercati storici della città, non potevi non vederlo. Un po’ per il fisico imponente, un po’ perché troneggiava dietro il banco della gastronomia. Ieri c’era un vuoto, che i clienti più attenti, perfino in una giornata più rarefatta come la domenica, hanno notato. E che di sicuro hanno sofferto i suoi colleghi. Umberto non c’era.

Lui, Umberto Valtriani: il suo posto intoccabile al supermercato lo aveva tenuto ben stretto fino alle 21 di sabato. Senza sapere che sarebbe stata l’ultima volta. E’ salito in moto, quella Honda 125 che adorava, ed è andato morire sul ponte di Pratantico. Sì, è proprio lui ad aver perso la vita su quelle arcate che legano San Leo al suo paese e un po’ Arezzo al Valdarno.

Lui, 54 anni (i 55 li avrebbe compiuti a luglio), un carattere solare, la passione per lo sport. Dalle due ruote, non solo quelle della sua Honda ma anche della bici che a volte spingeva a Poti, alla navigazione, che sul profilo lo vede saldamente al timone di una barca a motore. La sua moto ha infilato, come già avevamo raccontato ieri, il ponte di Pratantico: senza uscirne. Una caduta rovinosa. Favorita dalla strada intrisa di pioggia, una pioggia che nel giro di due giorni ha moltiplicato gli incidenti, alcuni anche gravi. E c’è già chi pensa ci abbia messo del suo il fondo stradale, saranno i rilievi della polizia a chiarirlo, eseguiti con cura nella notte tra sabato e domenica, tenendo il ponte chiuso circa due ore.

Nella caduta ha battuto sul cordolo del marciapiede, abbastanza alto per una struttura stradale come quella: il casco si è spezzato e l’impatto con la testa è stato fatale. Morte sul colpo. Un’auto medica, ci confermano dalla Asl, è arrivata sul posto ma il personale ne ha potuto solo constatare la morte. La seconda vittima in pochi mesi di quel ponte. La precedente era stata a settembre ma in quel caso era stato un investimento, in piena notte, intorno all’una e mezzo. E c’erano volute ore per risalire all’identità della vittima. Ma altri ce n’erano stati in passati, alcuni recenti anche se in quei casi non mortali.

Spesso è stata lamentata la fragilità della struttura rispetto al traffico: anche se in questo caso Valtriani ha fatto da solo, non c’erano altri mezzi a incrociarne la corsa. La corsa verso casa, distante poche centinaia di metri. Una morte che a Pratantico ha fatto scalpore: saranno in tanti domani a dirgli addio, alle 11, nella chiesa del paese.

Un addio che segue purtroppo a tanti altri. Dopo un 2022 pesantissimo, con oltre venti vittime della strada, da gennaio siamo già alla quinta famiglia in lacrime per un incidente mortale. L’ultimo lutto ai primi di febbraio a Mercatale, preceduto di poche ore dallo scontro frontale di Brolio. E ai primi dell’anno, sorta di campanello d’allarme a distesa, le due vittime a Marcena, marito e moglie morti nello stesso incidente. Se poi estendi il raggio agli ultimi due mesi le vittime salgono a nove: e la paura a novanta.