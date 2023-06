Ultimo giorno con il cibo di strada Tavole in piazza della Repubblica

Ultimo giorno di Food Festival in piazza della Repubblica a Terranuova. Siamo alle battute finali della manifestazione enogastronimica che ha come piatto forte, è proprio il caso di dirlo, il cibo di strada.

L’evento è iniziato giovedì scorso e per quattro giornate terrà compagnia ai terranuovesi e a tutti coloro che accorreranno per gustare le prelibatezze dello street food.

Oggi si parte alle ore 12 e si va avanti no-stop fino alla notte. Leccornie a volontà e fiumi di birra artigianale hanno invaso il cuore del paese, con specialità provenienti da tutto lo stivale. Protagoniste indiscussa è la cucina regionale del nostro Paese. I food truck, che circondano la piazza principale del capoluogo, sono fornitissimi: si spazia dai cannoli e arancini siciliani agli arrosticini abruzzesi, dalla pizza fritta napoletana agli hamburger di Chianina Igp, dal pesce fritto sul momento a classici della tradizione culinaria toscana come il lampredotto.

E ancora polenta fritta, schiacciate, taglieri toscani, gnocchi e coccoli cotti con olio e pastella.

Non mancano poi incursioni oltre i confini nazionali, con specialità thailandesi come il ramen e l’ormai diffusissimo pokè, tutti piatti da assaporare rigorosamente in piedi oppure a sedere sulle panche collocate in piazza della Repubblica.

Assieme al buon cibo non può mancare l’intrattenimento. Tutte le sere, a partire dalle 21,30, il palco allestito davanti al municipio ha visto un susseguirsi di artisti della scena musicale locale e non solo.

Giovedì hanno aperto le danze Anna "La Zia" e Davide, venerdì è stata la volta del rock ‘n roll degli Angeli in Blue Jeans, mentre ieri sera grande successo per la performance di Federico Martelli, l’interprete della hit "Bello bello" divenuta un tormentone dopo la sua partecipazione a Italia’s Got Talent.

Stasera invece chiuderanno la kermesse i Funkids e a seguire Niky Dj.

Dopo il ritorno in grande stile di Una Notte a Terranuova, con il partecipato concerto di Cristina D’Avena e Gem Boy, proseguono dunque i fine settimana all’insegna di cibo, musica e negozi aperti nella città del Perdono.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Terranuova Bracciolini e organizzata da Food Festival - Street Food in collaborazione con CommArt, l’associazione dei commercianti e degli artigiani del centro commerciale naturale della città di Poggio. Una domenica dunque tutta da gustare e da divertirsi a Terranuova per l’ultimo giorno con il cibo da strada.

Francesco Tozzi