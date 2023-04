Ultimo atto di un progetto per studenti

SANSEPOLCRO

In occasione dei 100 anni dalla nascita di Italo Calvino, il Comune di Sansepolcro in collaborazione con la Biblioteca Dionisio Roberti ha avviato nei mesi scorsi due interessanti progetti rivolti agli studenti: il primo, "Le Città Invisibili", è un concorso grafico dedicato ai ragazzi della Scuola Secondaria di primo e di secondo grado che si ispira appunto alla raccolta di storie "Le Città Invisibili", all’interno della quale Marco Polo, alla corte di Kublai Khan, narra di 55 città reali, fantastiche e immaginarie. Le parole di Calvino potranno fungere da ispirazione ai ragazzi per realizzare graficamente, lo loro personale "città invisibile".

Il progetto sta volgendo al termine e si avvicina la data ultima per la presentazione degli elaborati che è prevista per il 24 aprile. Il secondo progetto invece è una gara di lettura tra classi. "Il Sentiero dei Nidi di Ragno", questo il titolo, che consiste nella lettura del libro di Calvino che segue le vicende di un bambino, Pin, durante i difficili anni della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza partigiana, al termine del quale i ragazzi potranno divertirsi affrontando altre classi in un quiz. Per vincere, gli studenti dovranno rispondere a domande relative al testo.