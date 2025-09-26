La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Arezzo
CronacaUltimi posti per il trekking del Cai
26 set 2025
SONIA FARDELLI
Cronaca
  4. Ultimi posti per il trekking del Cai

Ultimi posti per il trekking del Cai

Ultimi posti liberi per la camminata organizzata per sabato a Camaldoli dalle sezioni Cai di Arezzo e di Stia. Un’escursione aperta a soci e non soci e guidata dagli accompagnatori del Cai. Si tratta di un trekking dal forte valore culturale, scientifico e ambientale: il gruppo affiancherà infatti l’artista Roberto Ghezzi nel recupero di cinque grandi tele in cotone e lino che da luglio sono state collocate in boschi, aree umide e torrenti per lasciarvi agire pioggia, vento, animali, piante e microorganismi. I tessuti saranno poi asciugati e lavorati così da trasformarli in "Naturografie", vere e proprie opere create dal paesaggio stesso, che confluiranno nella mostra Paesaggi assoluti prevista nei prossimi mesi al Castello di Poppi.

Il percorso ad anello prevede la partenza alle 9 dal Monastero di Camaldoli con tappe a Casa Pucini, Metaleto, Castagno Miraglia, Prato al Fiume, per poi rientrare passando dall’eremo. Il progetto Paesaggi assoluti è realizzato con il sostegno del Comune di Poppi e il patrocinio del Parco delle Foreste Casentinesi, in collaborazione con il raggruppamento Carabinieri Biodiversità e l’Università di Firenze come partner scientifico, con il contributo e il patrocinio della Regione Toscana e il supporto di alcune aziende locali. Roberto Ghezzi esplora da oltre vent’anni il rapporto tra uomo e natura. Le sue Naturografie sono state realizzate in contesti unici nel mondo, dalla Patagonia alla Groenlandia, dall’Alaska all’Islanda, ed esposte in musei e istituzioni internazionali. Per le iscrizioni alla passeggiata [email protected] tel. 0575 362306 oppure tel. 347 5297237. Per partecipare alla passeggiata è consigliato abbigliamento escursionistico. S.F.

AmbienteEscursioni