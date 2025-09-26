Ultimi posti per il trekking del Cai

Ultimi posti liberi per la camminata organizzata per sabato a Camaldoli dalle sezioni Cai di Arezzo e di Stia. Un’escursione aperta a soci e non soci e guidata dagli accompagnatori del Cai. Si tratta di un trekking dal forte valore culturale, scientifico e ambientale: il gruppo affiancherà infatti l’artista Roberto Ghezzi nel recupero di cinque grandi tele in cotone e lino che da luglio sono state collocate in boschi, aree umide e torrenti per lasciarvi agire pioggia, vento, animali, piante e microorganismi. I tessuti saranno poi asciugati e lavorati così da trasformarli in "Naturografie", vere e proprie opere create dal paesaggio stesso, che confluiranno nella mostra Paesaggi assoluti prevista nei prossimi mesi al Castello di Poppi.

Il percorso ad anello prevede la partenza alle 9 dal Monastero di Camaldoli con tappe a Casa Pucini, Metaleto, Castagno Miraglia, Prato al Fiume, per poi rientrare passando dall’eremo. Il progetto Paesaggi assoluti è realizzato con il sostegno del Comune di Poppi e il patrocinio del Parco delle Foreste Casentinesi, in collaborazione con il raggruppamento Carabinieri Biodiversità e l’Università di Firenze come partner scientifico, con il contributo e il patrocinio della Regione Toscana e il supporto di alcune aziende locali. Roberto Ghezzi esplora da oltre vent’anni il rapporto tra uomo e natura. Le sue Naturografie sono state realizzate in contesti unici nel mondo, dalla Patagonia alla Groenlandia, dall’Alaska all’Islanda, ed esposte in musei e istituzioni internazionali. Per le iscrizioni alla passeggiata [email protected] tel. 0575 362306 oppure tel. 347 5297237. Per partecipare alla passeggiata è consigliato abbigliamento escursionistico. S.F.