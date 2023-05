Ultimi biglietti per il concerto di Tananai a Cortona

Sono agli sgoccioli i biglietti per il concerto di Tananai il primo giugno a Cortona. Il cantante, prima di salire sul palco del concerto a Milano, ha lanciato il tour estivo che vede come prima tappa lo stadio Santi Tiezzi. Alberto Cotta Ramusino, questo il nome all’anagrafe di Tananai, sta collezionando una serie di "tutto esaurito" nei vari palazzetti dello sport e spazi "indoor" della sua tournée ed è pronto per aprire quella estiva. Per la promozione del tour è stato realizzato un nuovo Reel TikTok che in 22 secondi riassume alcune delle fasi salienti dei suoi recenti concerti. I numeri previsti per il primo giugno sono davvero incoraggianti, grazie alla risposta di molti cittadini entusiasti della novità. Le disponibilità alle biglietterie si stanno esaurendo con l’avvicinarsi dell’appuntamento. Il concerto di Tananai rientra fra le iniziative di Cortona Comics, il festival del fumetto umoristico in programma dal 27 maggio al 4 giugno, ed è organizzato da Cortona Sviluppo in collaborazione con Mengo Music Fest di Arezzo, We ar srl e Agenzia Whodo, con la fattiva collaborazione delle associazioni Cautha ed Onthemove.