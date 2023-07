Uiltec, "Nessuno Spezzettamento" per l'IVV di San Giovanni

SAN GIOVANNI

"Nessuno spezzettamento dell’azienda, un rilancio della produzione e la salvaguardia della forza lavoro". Queste le richieste avanzate dalla Uiltec, Unione Italiana Lavoratori Tessile, Energia e Chimica, intervenuta sul caso Ivv, l’azienda sangiovannese per la quale è stato avviato il processo di liquidazione, che potrebbe però portare ad una nuova proprietà. I rappresentanti del sindacato, nei primi giorni di luglio, in Regione Toscana a Firenze, hanno avuto un incontro con il consigliere per le crisi aziendali Valerio Fabiani, coadiuvato da altri funzionari. Ma erano presenti anche i commissari liquidatori e la Filctem Cgil. "Abbiamo chiesto che sia fatto di tutto per salvaguardare il lavoro e l’occupazione – ha spiegato Valter Capitani, segretario territoriale della Uiltec Toscana Sud – E’ fondamentale salvare e rilanciare questa produzione, che è pregio di un territorio, con prodotti conosciuti e apprezzati a livello mondiale". Il sindacato ha poi ricordato che, durante l’incontro, Fabiani ha sottolineato che la Regione Toscana è impegnata nell’ interesse dei lavoratori e in proiezione di una ripresa delle attività con una nuova proprietà.

"E’ quindi essenziale dare continuità e rapidità alla procedura di liquidazione coatta amministrativa – ha proseguito Capitani – L’ obiettivo è quello di trovare soggetti che possono rilevare completamente l’azienda e la Regione è attiva in tal senso. Alcuni contatti si sono realizzati, ma non sono ad oggi progetti concreti. Questa è una fase interlocutoria della liquidazione, ma molto delicata. Per giungere a salvare produzione e posti di lavoro occorre reciproca collaborazione e condivisione del percorso". "Il commissario liquidatore – ha concluso la Uiltec – ha confermato l’ impegno dei professionisti a velocizzare le fasi di attuazione della liquidazione: determinazione dello stato passivo, liquidazione dell’ attivo e risarcimenti a creditori".

M.C.