Ugazio-Broggi, padroni delle Vertical

RASURA (Sondrio)

di Paolo Croce

Chi non conosce questa vallate laterali della Valtellina resta stupito di quanto siano belle e a volte aspre. Qui siamo nelle valli del Bitto con alpeggi caratteristici e unici. Difficile, però, che Marcello Ugazio e Benedetta Broggi abbiano avuto tempo di godersi panorama e piatti della tradizione. Su queste rampe salite a perdifiato hanno infatti conquistato il titolo italiano Fisky nella ’’Valgerola Vertical’’.

In cabina di regia la Sport Race Valtellina del presidente Massimo Zugnoni, sodalizio a cui vanno i meriti della riuscita dell’evento.

Ad aggiudicarsi il titolo juniores il polivalente atleta Luca Curioni (Gp Valchiavenna), grande speranza di questo sport. Al traguardo della prova assoluta i due atleti azzurri, oltre al titolo italiano, si sono aggiudicati il memorial Sandro Piganzoli e Pietro Ferroni.

Classifica alla mano Ugazio ha primeggiato in 48’49”, mettendo dietro il bergamasco William Boffelli (Gs Orobie) che ha fermato il cronometro a 49’35” e il talentuoso atleta trentino Alex Rigo. Per lui crono finale di 50’03”. Bene anche Filippo Curtoni 4° e Daniele Fontana 5°.

Nella prova femminile, quasi a sorpresa, la compagna di squadra di Ugazio Benedetta Broggi è riuscita a spuntarla in 57’35”, mettendo dietro la favorita dei pronostici Camilla Magliano (Dinamo – 58’29”) e l’esperta scalatrice camuna Corinna Ghirardi (Skyrunning Adventure - 59’48”). A seguire Gisella Beretta e Sveva della Pedrina.

Gare che vivono anche sullo spazio dedicato alle giovani leve che saranno il futuro di questo sport. Assegnati i titoli under 18 su un tracciato da 2,8 km (575 m di dislivello) con arrivo posto in località Bar Bianco. Qui il local del Gp Valchiavenna Luca Curioni si è aggiudicato gara e memorial Franco Garbellini con crono di 25’22”. Sul podio con lui Marcello Scarinzi (26’50” Albosaggia) e Paolo Gianola (27’44” Premana).

Non solo Campionato Italiano: la Valgerola Vertical era anche tappa conclusiva del neonato Vam Vertical Challenge, il circuit lombardo di gare Only Up supportato da VAM. Dopo avere corso Pasturo-Rifugio Brioschi VK2 e K2 Valtellina Extreme, la gara in Valgerola ha visto primeggiare Corinna Ghirardi e Lorenzo Rota Martir. Una buona cornice di pubblico e una attenta organizzazione sono altri ingredienti che rendono uniche queste giornate di sport sulle montagne della Lombardia.