Uffizi e "Michelangelo rapito" È già record di presenze al Castello La giornata di studio dei prof

di Francesca Mangani

Sono stati 112 gli insegnanti di ogni ordine e grado delle scuole casentinesi che hanno partecipato con entusiasmo all’open day gratuito riservato alla presentazione della mostra "Michelangelo Rapito-Capolavori in guerra dagli Uffizi al Casentino". La mostra è stata inaugurata nel luglio scorso e sarà aperta fino al 28 gennaio 2024: dal giorno del taglio del nastro i numeri in termini di visitatori stanno impressionando. E’ presto per fare un bilancio ma è visibile il flusso continuo di presenze. Altissima anche l’attenzione della stampa, nazionale ed internazionale, e di speciali tv dedicati all’evento. La giornata di ieri ha permesso di avvicinare le scuole alla mostra attraverso la presenza degli insegnanti che hanno partecipato all’open day approfondendo i contenuti e raccogliendo l’invito del comune di Poppi, dell’azienda Freschi e Vangelisti e degli imprenditori di Prospettiva Casentino. Con l’inizio dell’anno scolastico inizieranno infatti anche le visite riservate alle scuole, che saranno ad ingresso gratuito per gli istituti del Casentino, grazie al sostegno dell’associazione culturale Prospettiva Casentino. La Rete d’Imprese d’Appennino, attuale gestore del Castello dei Conti Guidi di Poppi, metterà inoltre a disposizione degli istituti scolastici, casentinesi e non, un’offerta di visite guidate diversificate a pagamento, costruite sullo specifico target dei giovani visitatori. Ieri ad aprire l’incontro con gli insegnati è stata Denise Vangelisti in rappresentanza dell’azienda Freschi & Vangelisti di cui è titolare insieme al marito.

L’appello rivolto agli insegnanti è stato alla valorizzazione della mostra all’interno dei percorsi scolastici come valore aggiunto di tutti quei progetti che fanno dei bambini cittadini del mondo. Nel discorso è stato anche sottolineato il rapporto tra gli imprenditori di Prospettiva Casentino e le scuole, fatto di grande attenzione e di cura, un rapporto che guarda al futuro. Se il trend di visite si manterrà costante i numeri dei visitatori del castello molto probabilmente quest’anno sfiorerà le 70 mila presenze segnando il record, anche grazie alla mostra su Michelangelo. La mostra ricostruisce la rocambolesca vicenda che ebbe come protagoniste centinaia opere d’arte degli Uffizi e dei musei fiorentini prima messe in salvo, poi trafugate dai nazisti e alla fine recuperate.