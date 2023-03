Uffizi diffusi: capolavori in arrivo Largo a Giovanni da San Giovanni

di Marco Corsi

Dopo il grande successo della mostra su Masaccio e Angelico, San Giovanni tenta il bis e anche quest’anno farà parte del circuito degli Uffizi Diffusi, con una mostra su un altro dei suoi figli più illustri. Giovanni Mannozzi. La terza edizione del progetto promosso dalla Galleria d’arte più importante del mondo e dalla Fondazione CR Firenze è stata presentata ieri mattina. Oltre che nella città valdarnese, le opere degli Uffizi arriveranno anche a Montelupo, Montespertoli, Scarperia, Anghiari e, per la prima volta, a Grosseto. Giovanni Mannozzi, conosciuto come "Giovanni da San Giovanni" è un pittore nato all’ombra del Marzocco il 20 marzo 1592. A lui sarà dedicata una mostra intitolata "Bizzarro e capriccioso umore.

Giovanni da San Giovanni, pittore senza regola alla corte medicea", che si terrà al Museo delle Terre Nuove dal 30 settembre 2023 al 6 gennaio 2024. Il sindaco Valentina Vadi, presente ieri a Firenze, a nome dell’intera giunta, non ha nascosto la sua grande soddisfazione che vede ancora una volta la città al centro di un percorso artistico e culturale di altissimo livello, che punta alla valorizzazione del patrimonio artistico della Toscana. I dati illustrati nel corso della presentazione di "Terre degli Uffizi" 2023 confermano un aumento medio dei visitatori del 37% rispetto all’anno che ha preceduto l’avvio del progetto, con oltre 61.000 visitatori nelle otto mostre allestite e 216.000 euro di incassi per i musei che erano a pagamento. I questionari sottoposti ai visitatori raccontano che il 79% visitava il museo per la prima volta e il 47% dichiara di averlo visitato appositamente per la mostra. "Siamo molto soddisfatti dell’esito di questo progetto, che dimostra, nei fatti, la sua validità – ha detto il presidente di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori - Le mostre hanno contribuito ad aumentate sensibilmente la conoscenza e l’affluenza ai luoghi in cui sono state allestite e gran parte del pubblico le ha visitate perché richiamati dal valore della proposta culturale.

Abbiamo dunque pienamente raggiunto i principali obbietivi di questa operazione che, fin dalla sua origine, aveva lo scopo di decongestionare i grandi flussi turistici e far scoprire mete e luoghi meno conosciuti ma non per questo meno ricchi di bellezza e di arte. Intendiamo sostenere quel modello di ‘turismo esperenziale’ che sta crescendo notevolmente in questo anno di post-pandemia e che, secondo i più qualificati osservatori del settore, è destinato ad aumentare del 57% entro il 2030’’. Sulla stessa lunghezza d’onda il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt: "Questa iniziativa, iniziata subito dopo il lockdown, sta avendo un impatto inaspettato – ha spiegato - Altre ne stanno nascendo di natura simile in Italia, e anche all’estero alcuni direttori di musei, tecnici, e addirittura amministratori di città oggetto come Firenze di un turismo d’assalto, si interessano al nostro modello per poterlo riproporre. Dopo tre anni, posso solo affermare che un progetto avvertito all’inizio con timore protezionistico, giudicato da alcuni come una spoliazione, ha invece arricchito il territorio e gli stessi Uffizi, le cui opere sono messe in una nuova luce e accolte con entusiasmo. Sono grato a Luigi Salvadori per aver subito compreso il potenziale educativo e culturale della ‘diffusione’ degli Uffizi, appoggiandola e contribuendo sostanzialmente, con la Fondazione CR Firenze, al suo successo".