Ufficio postale a Pieve Santo Stefano: "Qui come al tempo del Covid" - Servizi essenziali di pubblica utilità

"Non esiste alcuna ragione comprensibile per cui l’ufficio postale di Caprese Michelangelo funzioni ancora a scartamento ridotto, dopo la riduzione dell’orario di apertura causa Covid-19, quando l’emergenza - per nostra fortuna - è stata dichiarata chiusa ormai da molti mesi".

Così il capogruppo del Pd nel consiglio regionale della Toscana, Vincenzo Ceccarelli, in una lettera inviata alla direzione di Poste Italiane.

"E’ vero – prosegue Ceccarelli – che l’evoluzione tecnologica rende possibile oggi accedere ai servizi di Poste Italiane anche online, ma sappiamo bene che nei piccoli Comuni montani la popolazione ha un’età media elevata e non è in grado di utilizzare questo tipo di tecnologie, per non dire dei servizi di sportello non sostituibili con il web.

La Regione si sta battendo per il rilancio della zone interne e questo passa anche dalla qualità dei servizi per questi territori più periferici.

Ho già chiesto – conclude Ceccarelli - all’assessore competente di fare quanto nelle sue possibilità per dare pieno sostegno alle richieste del comune e piena soddisfazione alle legittime aspettative dei cittadini".

Anche l’altro consigliere regionale aretino, Marco Casucci della Lega, ha inviato una mail a Paolo Pinzani, responsabile delle relazioni istituzionali e dirigente di Poste Italiane per l’area Toscana. Casucci ricorda come non abbia più senso un funzionamento parziale del servizio. "Ripristinare la piena funzionalità del locale ufficio postale, che svolge funzioni essenziali di pubblica utilità".