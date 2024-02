Uffici postali e polemiche. Anghiari chiede la filiale e Caprese orari più lunghi

di Claudio Roselli

Problemi ad Anghiari e a Caprese Michelangelo per ciò che riguarda gli uffici postali. Relativamente al paese di Baldaccio, anche l’assessore regionale Stefano Ciuoffo è intervenuto in merito alle criticità del servizio e alla necessità di un suo potenziamento. La questione era stata sollevata qualche tempo fa dalle associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti, che a più riprese avevano evidenziato le difficoltà legate alla presenza di un solo ufficio postale e alla carenza di personale, penalizzante per le imprese e le famiglie del territorio. "Siamo soddisfatti che l’assessore Ciuoffo si sia interessato alla questione, su sollecitazione del consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli - dichiarano i responsabili per la di Confesercenti, Chiara Cascianini e di Confcommercio, Massimiliano Micelli – e ora che l’assessore della Regione Toscana ha scritto al responsabile delle relazioni esterne di Poste Italiane, Paolo Pinzani, speriamo che vi sia una svolta in positivo". Resta quindi da capire quale sia il futuro dell’ufficio postale anghiarese e quali le strategie di Poste Italiane in .

"Il caso di Anghiari è emblematico – sottolineano Micelli e Cascianini – perché un solo ufficio postale è insufficiente per Anghiari. Da mesi gli utenti lamentano la carenza di personale. Cittadini e commercianti hanno promosso una petizione raccogliendo 500 firme per sollecitare Poste Italiane ad inserire nuovi addetti e a installare uno sportello Postamat. Speriamo davvero che l’intervento regionale sblocchi qualcosa". A Caprese, invece, dopo il Covid-19 l’ufficio continua a essere aperto a giorni alterni, ossia lunedì, mercoledì e venerdì, nonostante le ripetute sollecitazioni anche della nuova amministrazione; della questione si sta ora occupando l’assessore Gabriele Fiori, chiedendo l’apertura estesa a cinque giorni.

Migliore la situazione negli altri centri, compresi quelli montani: a Sestino c’è anche il Postamat, a Badia Tedalda verrà presto installato anche alla luce della chiusura dell’unico sportello bancario. Nuovi locali a Monterchi e buon funzionamento anche a Pieve dove vi è un buon numero di investitori. Dopo la chiusura dell’ufficio di Madonnuccia, è rimasto il solo ufficio del capoluogo, così come a Sansepolcro (Centro Commerciale Valtiberino), che per ovvi motivi ha una dimensione maggiore.