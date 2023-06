Udienza Fimer: fischi, rabbia e paura Il Cda lancia due fondi ma chiede tempo La sentenza a ore, commissari in arrivo?

di Alberto Pierini

"Vi abbiamo salvato". "No, ci salvate andando a casa". I due consiglieri di amministrazione di Fimer sbucano dal portone del tribunale accolti da una selva di fischi. Da pochi minuti il giudice Federico Pani si è riservato la sentenza che pende sul futuro dei dipendenti e dell’azienda. L’udienza della verità è corsa su due binari: da una parte il Cda a scandire i nomi dei due fondi interessati ma chiedendo 15 giorni per le garanzie. Dall’altra i creditori a reclamare l’insolvenza. In mezzo il giudice, che sembrerebbe determinato a scegliere in tempi non brevi ma brevissimi.

Ma è all’uscita dal palazzo che i due binari si sfiorano pericolosamente. Gli operai hanno appena scoperto dal megafono le novità, i due consiglieri elegantissimi diventano il bersaglio ideale, anche se solo a urla e fischi. Mentre nel piazzale intriso di pioggia salgono rabbia e paura.

Alle 14 quasi in punto l’aula di giustizia di Pani si riempie oltre l’ultima sedia, i più stanno in piedi. Le porte si chiudono all’ingresso del presidente. Si riaprono dopo poco più di un’ora. "Abbiamo selezionato due fondi che crediamo affidabili" annuncia Luca Bertazzini: è ingegnere ma tutti lo chiamano avvocato. "No, scusi: ingegnere" risponde ad ogni domanda. A fianco il collega Pierre Brochet lo ascolta senza intervenire. "I due fondi hanno accettato di arrivare ad un contratto binding entro giugno". Binding sta per vincolante, ma il problema è la fine di giugno. Mancano più di 15 giorni. "Il giudice – racconta uno dei presenti – ha risposto che sono una vita e anche una settimana potrebbe essere troppa". Che fondi sono? Il gruppo cinese "Cih holding international", con sede ad Hong Kong in una strada che almeno di nome è centrale, e il tedesco "Marakay holding". Di questi due "corteggiatori" il Cda propone solo due lettere di intenti. "Con i tedeschi abbiamo importanti rapporti per centrali solari in Algeria". Basteranno le lettere a parare le richieste di insolvenza dei creditori? I trenta iniziali sono diventati un centinaio, 70 della Fiom e 30 della Cisl. E in aula la loro richiesta risuona chiara e forte. Non ci sono rappresentanti del ministero (anche se l’aveva definita una priorità assoluta): ha inviato al giudice i nomi dei 3 commissari per un’eventuale amministrazione straordinaria. Quella che potrebbe essere decisa a breve con la dichiarazione di stato di insolvenza nella sentenza data per imminente. Ma per ora è un’ipotesi. A guidare l’accusa è personalmente il procuratore capo Elisabetta Iannelli, che si rimette al giudizio della corte.

"Il fattore tempo è determinante – tuona fuori Alessandro Tracchi (Cgil) un po’ al megafono e un po’ ai microfoni - non può essere questa proprietà a gestire il futuro". Vede l’obiettivo ma anche i possibili pericoli. "Tutta la filiera dell’indotto sta cedendo, non resisterà a lungo: ed è esclusiva colpa della gestione portata avanti per due anni dalla proprietà". I pericoli? "Ignorando gli operai possono arrivare ai ricorsi per allungare i tempi". Anche se le sentenze del tribunale fallimentare sono immediatamente esecutive.

In aula gli avvocati della proprietà profilano perfino non sia il tribunale di Arezzo quello legittimato a decidere. La Greybull non c’è, convitato di pietra della giornata. Pur di assicurarsi l’affare si dice pronta a firmare anche con il Cda che l’ha bocciata. Disponibilità non ricambiata. "Gli unici finanziatori veri sono i nostri" ripetono mentre raggiungono tra i fischi l’auto in garage.