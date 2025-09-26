Uccise Letizia Girolami a picconate. Rana verso la perizia psichiatrica

di Luca AmodioAREZZOSi va verso una perizia psichiatrica per Irfan Mohameed Rana, unico imputato per la morte di Letizia Girolami, la psicoterapeuta uccisa a colpi di vanga nell’ottobre scorso nella sua villa in Valdichiana. La difesa, guidata dall’avvocata Fiorella Bennati, ha già predisposto un’istanza per chiedere l’esame tecnico: l’obiettivo è verificare se l’uomo soffra di disturbi tali da compromettere la capacità di intendere e di volere. In termini processuali questo potrebbe comportare la non imputabilità, con l’applicazione di misure di sicurezza, oppure – in caso di vizio parziale – la concessione di un’attenuante con conseguente riduzione di pena. La strategia nasce dagli elementi emersi in dibattimento. I familiari della vittima hanno riferito che Rana aveva più volte manifestato segni riconducibili a un disturbo depressivo. In un’occasione, rivolgendosi ai carabinieri, arrivò persino a chiedere il permesso di togliersi la vita: una richiesta che fece scattare l’intervento del 118 e ne determinò il ricovero. Dopo le dimissioni riprese i contatti con uno psicoterapeuta, ma senza un percorso terapeutico strutturato. "Estemporaneo", ha definito quell’episodio l’avvocato di parte civile Stefano Del Corto, lasciando trapelare qualche perplessità.

Anche Eileen, figlia della vittima, ha raccontato in aula di aver più volte suggerito a Rana di farsi seguire da uno specialista. Sia lei che il padre hanno comunque descritto l’imputato come una persona immatura e impulsiva, incline a inserirsi nelle dinamiche familiari, ma che non aveva mai mostrato comportamenti violenti. Se la richiesta della difesa verrà accolta, sarà il collegio giudicante a nominare un perito incaricato di valutare le condizioni psichiche dell’imputato.Dalla relazione dell’esperto il processo potrebbe cambiare direzione, aprendo anche a possibili colpi di scena. "Sulla base delle carte processuali è emersa questa criticità psichiatrica, dall’istruttoria il dubbio sulle sue condizioni è venuto fuori e quindi la questione va scandagliata per escludere a priori l’eventuale incapacità, e quindi condannare una persona in maniera rassicurante", ha dichiarato uno dei legali coinvolti.Resta infine da capire se Rana sceglierà di prendere la parola davanti alla corte d’assise: una sua nuova deposizione potrebbe introdurre ulteriori elementi nel dibattimento. Per ora, il prossimo step è l’udienza di fine ottobre.