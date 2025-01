Uccise il vicino. Mugnai si difende in tv

Lo ha ripetuto anche ai microfoni Rai de La vita in Diretta. "Non avevo altra alternativa, io mi sono solo difeso". Una frase che Sandro Mugnai pronuncia ancora, come ha fatto all’inizio. E probabilmente non smetterà mai di farlo. Questa è la sua versione e con ogni probabilità questo dirà se verrà sentito in aula, in corte d’assise. È lì che il suo arriverà dopo il rinvio a giudizio di settimana scorsa, dopo il rinvio del giudice per le indagini preliminari.

La linea della difesa è la solita: legittima difesa. Lo ripete anche la mamma dell’artigiano di San Polo, tra le lacrime: "Eravamo tutti lì dentro, se lui non sparava saremo morti tutti: Sandro ci ha salvato". La versione adesso dovrà esser sostenuta in tribunale nel nuovo procedimento per omicidio che partirà a marzo.