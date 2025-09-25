Uccisa dall’ex genero a picconate . In aula parlano la figlia e il marito di Girolami: le accuse a Irfan Rana

Sarà una giornata intensa per Eileen. Davanti alla corte d’assise dovrà tornare con la testa a quel maledetto 5 ottobre. Il giorno in cui la madre venne uccisa a colpi di vanga dall’ex fidanzato, Mohamed Irfan Rana. La ragazza si trovava all’estero quando la chiamata del padre la raggiunse dandogli notizia della tragedia. Poco dopo scoprì che ad averla ammazzata era stata la persona con cui aveva passato un pezzo di vita e che, dopo la rottura, continuava a vivere sotto lo stesso tetto della famiglia. Famiglia che continuava ad accoglierlo. Un delitto commesso con "crudeltà" per "futili motivi" secondo l’accusa: aggravanti che pesano su un capo di imputazione già pesantissimo, quello di omicidio volontario, che implicano anche la possibilità di un ergastolo. Che significa fine pena mai.

Uno scenario che aveva già precluso al pakistano di optare per il rito abbreviato con il quale avrebbe ottenuto lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna e che lo ha spedito dritto dritto davanti la corte d’assise, davanti a due giudici togati e sei popolari, cioè cittadini comuni che fanno parte del collegio giudicante. Oggi la terza udienza del processo che arriva allo snodo cruciale. In aula verranno ascoltati la figlia insieme al padre, marito della donna uccisa. Entrambi dovranno tratteggiare il contesto familiare e spiegare i legami con l’imputato. La regia dell’accusa è nelle mani della procuratrice Gianfederica Dito, che in prima persona si spese per la risoluzione del caso l’ennesimo femminicidio ad Arezzo, che arrivò all’arresto lampo del principale sospettato in meno di 24 ore. Questo, anche grazie alle indagini a tappeto che vennero messe a terra da parte dei carabinieri della stazione di Foiano della Chiana guidate dal luogotenente Gianluca Falco che in quella domenica autunnale coordinò il lavoro della sua squadra di militari, alcuni anche giovanissimi, arrivati in Valdichiana da pochi giorni ma che si mostrarono subito efficaci alla prova dei fatti.

Saranno anche gli uomini e le donne in divisa dell’Arma che dovranno prendere parola in aula per ricostruire le fasi investigative che portarono all’arresto dell’imputato che stava scappando verso nord. Una fuga stroncata sul nascere. Insieme a loro, anche gli esperti del Sis, il reparto scientifico dei carabinieri di Firenze, che hanno eseguito i rilievi sul luogo del delitto per intepretare tracce ematiche e biologiche nel rebus dell’omicidio. Un’udienza lunga che prenderà il via alle 9.30 di mattina e che culminerà con il conferimento dell’incarico ad un perito che dovrà trascrivere le intercettazioni ambientali che vennero autorizzate in quei giorni per chiudere il cerchio delle indagini. Per la sentenza ci sarà ancora da aspettare, non è da escludere che arriverà nel 2026.