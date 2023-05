Tutto quanto fa Primo Maggio: feste, fiere, tour per la giornata di festa

Arezzo, 1 maggio 2023 – Era già un chiostro divino, ora si è trasformato in un chiostro di vino. Il vino dei colli aretini, la novità vera del Maggio Castiglionese, una piccola Vinitaly (o forse Vinetruria...) ritagliata in un o spazio incantato. Si chiama Wine Festival, è aperto tutti i giorni ed è soprattutto aperto oggi per il Primo Maggio.

CAMPIONARIA. Intorno ai calici i banchi della Fiera apparecchiano piazzale Garibaldi, aperti oggi per l’ultimo giorno. Prendere o lasciare.

BOTTEGHE E MOSTRE. Il resto del Maggio è la classica scoperta, tra oggetti regalo, foto e l’omaggio a Tito Santiccioli, viaggiatore di altri tempi.

ARTIGIANATO. E’ un must del primo maggio: stavolta per esclusivo merito di Anghiari. La mostra mercato taglia oggi il traguardo. Ma si apre in tutta la sua curiosità al popolo delle gite fuori porta. Un percorso tra i vicoli e le botteghe, difficile uscirne a mani vuote, impossibile a occhi chiusi.

TOUR IN VESPA. E’ un altro marchio di fabbrica del primo maggio aretino. Circa 800 vespisti da mezza Italia. Devono trovarsi alle 8 al Prato. Quindi il giro in città e la puntata verso Cortona. Parcheggio al Parterre e poi a piedi fino a piazza della Repubblica.

IL RITORNO DEI CELTI. Una manifestazione tra la storia e la rievocazione in cartellone al Castello di Sorci. Accampamenti di guerre che non erano atomiche, artigiani, riproposizione di riti pagani, balli irlandesi. Con un cantastorie in azione oggi alle 16 e i laboratori di scrittura celtica per gli appassionati.

FORMAGGIO E BACCELLI. Una coppiola da leccarsi i baffi. Tiene banco e banchi a Talla, il clou è nel pomeriggio. In caso di pioggia si concentrerà nel piazzale delle feste. Un evento per unire l’utile della festa del lavoro con il dilettevole della tavola.

FAGIOLI ZOLFINI. Il timbro del Valdarno: la sagra si svolge a La Penna, naturalmente incentrata sui piatti tipici e sui fagioli in primis. Alle 13 il pranzo, alle 20 la cena e poi la musica.

TOUR NEL CASTELLO. E’ il giorno di Montecchio Vesponi: il giardino è aperto con visite guidate alle 15, alle 16 e alle 17. Non c’è da prenotare. Basta presentarsi al portone qualche minuto prima.

LA SPESA. Non molla neanche per le feste comandante. Ma stavolta il parterre dei supermercati aperti è più ristretto: coinvolge le Pam (8-20 nel caso di Tortaia), l’Eurospin e i centri Dpiù. Gli altri saltano il turno.