Tutto pronto per Arezzo Gran Tour

Arezzo, 8 marzo 2024 – Dopo la felice sperimentazione del periodo natalizio con Arezzo Christmas Tour, SABATO 23 marzo prenderà avvio Arezzo Gran Tour, il nuovo servizio di mobilità turistica della città, proposto da Martinelli Servizi Turistici e realizzato grazie alla Fondazione Arezzo Intour.

Grazie all’impiego di minibus completamente elettrici di ridotte dimensioni dotati di un sistema di audiovideoguida, gli ospiti saranno accompagnati in un racconto emozionale che ha come scopo principale quello di introdurre ad una visita più consapevole ed informata della città e che si pone come obiettivo quello di valorizzare l'importante patrimonio culturale di Arezzo offrendo un modo alternativo di ammirare un centro storico ricco di bellezza.

L'audio video guida, tradotta in ben 7 lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese e cinese), accompagnerà turisti e residenti per tutti i 40 minuti del percorso, stimolando curiosità ed interesse in luoghi e ricchezze della città, incentivando così una successiva visita di approfondimento che invita a allungare la permanenza in città.

Il percorso e le fermate sono stati bilanciati in maniera da valorizzare l'importante complesso museale della città, con le fermate in corrispondenza del Museo Archeologico, della Fortezza Medicea e della Basilica di San Francesco oltre che a Piazza Grande, Piazza della Repubblica e Piazza della Liberta. “Arezzo si arricchisce di un nuovo strumento turistico – afferma Simone Chierici presidente della Fondazione Arezzo Intour -.

Dopo la positiva esperienza condotta durante il Natale, siamo pronti a offrire a residenti e ospiti questo nuovo servizio che favorisce la fruizione della città e del suo immenso patrimonio culturale. Un grazie alla ditta Martinelli che ha dimostrato attenzione e delicatezza nell’inserirsi nel nostro contesto urbano, alla Fondazione Arezzo Intour che con gli uffici comunali coinvolti e la Polizia Municipale ha lavorato incessantemente per rendere possibile l’effettuarsi dell’Arezzo Gran Tour”.

Per scoprire la bellezza del servizio e tutte le sue potenzialità, GIOVEDI 21 e VENERDI 22 marzo (dalle 10 alle 18.30) è stato previsto un OPEN DAY gratuito per tutti i residenti, gli operatori turistici e chiunque voglia provare questo nuovo prodotto.