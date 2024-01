Tutto in una sera, le musiche di Bach e Morricone aprono Pieve Classica

Torna ‘Pieve classica’, la rassegna musicale di Pieve Santo Stefano che celebra quest’anno la decima edizione. Dieci serate tra gennaio e maggio al teatro ‘Giovanni Papini’. Il primo appuntamento è in calendario oggi con ‘Tutto in una sera’, al pianoforte il maestro Eugenio Milazzo eseguirà musiche da Bach a Morricone; seconda serata il 2 febbraio, con ‘I ragazzi del Cherubini’, concerto degli alunni del conservatorio ‘Luigi Cherubini’ di Firenze; il 23 febbraio, ‘Una avventura’, concerto tributo a Lucio Battisti della Srl&friends’; il 6 marzo è il giorno di Fabio Concato, con il suo ‘Musico ambulante tour’; il 15 marzo sarà la volta di ‘Come un’onda lieve e forte del mare’, tributo a Giacomo Puccini, nel centenario della morte, con la soprano Noemi Umani, il tenore Roberto Jachini Virgili ed Eugenio Milazzo al pianoforte; il 5 aprile ci sarà ‘Istanti – la vita un’emozione’ del clarinettista Francesco Seri, nativo di Pieve Santo Stefano, e il 19 aprile ‘Cantabil3’, con Federico Gili alla fisarmonica, Pietro Paris al basso e Lorenzo Brilli alla batteria. La rassegna si chiude venerdì 10 maggio con ‘I concertisti e Fabio Battistelli’, da Mozart a Paganini. "Sosteniamo ‘Pieve classica’ dalla prime edizioni, per noi è già una tradizione – dice Fabio Pecorari, direttore generale della banca di credito cooperativo di Anghiari e Stia – Questo evento musicale è diventato sempre più importante per la Valtiberina e ormai si è allargato a tutti i generi musicali. La nostra è una banca di comunità, che ha nelle relazioni umane la propria forza. È vicina a tutte le iniziative culturali che possono dare lustro alla nostra provincia e tenere unite le nostre comunità". L’assessore alla Cultura, istruzione e promozione del territorio del Comune di Pieve, Luca Gradi illustra con soddisfazione il programma della decima edizione: "Un traguardo importante, per una rassegna che nasce nelle profonde aree interne della provincia di Arezzo. Ormai è diventata un punto di riferimento, molti strumentisti e artisti di tutta Italia".