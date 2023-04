Tutto esaurito nei conventi La corsa all’altra Pasqua

C’è chi prenota da un anno all’altro, c’è chi arriva all’ultimo momento bussando alla porta del convento. E rischiando seriamente di restare fuori, al vento che ancora sbatte gli scuri sui monti della fede. Gli ostacoli del Covid sono alle spalle, persi in una stagione dimenticata, giusto o sbagliato che sia. E la corsa all’altra Pasqua infuria.

"I primi arrivi ci sono già stati: ne avremo 150 in foresteria fino a sabato". Padre Matteo Ferrari è il guardiano del monastero di Camaldoli: nella tonaca candida più pagine di vangelo che chiavi, essendo un biblista conosciuto in tutta Italia. Ma conferma il tutto esaurito. "Non abbiamo più una stanza libera, non sapremmo dove mettere chi arriva". Una ventina sono anche all’eremo, faccia a faccia con la seconda anima camaldolese.

Che resiste perfino ai tempi surreali dei cantieri. Perché in questi giorni la strada di accesso da Serravalle, la più frequentata, è chiusa. Un cantiere della Provincia, importante per parare gli effetti di una frana: ma piazzato proprio nella settimana santa. Sarebbe bastato anticiparlo di qualche giorno: così chi arriva è costretto ai giri estenuanti da Moggiona o da Poppi. Come se il calendario della burocrazia facesse volutamente a pugni con quello della vita. Vi immaginate se un cantiere chiudesse i negozi in centro sotto Natale? Chiamerebbero i gilet gialli da Parigi per rafforzare la protesta. Di qua tutto è consentito.

Ma i lavori non bloccano la corsa. "Il grosso sono famiglie e giovani: ma abbiamo anche single, o almeno persone che salgono da sole, e decine di scout". Sul monte seguono gli orari di preghiera della comunità, comprese le lodi all’alba, ma sono seguiti dai monaci con le meditazioni pasquali. Poi nel tempo libero pranzi e cene in foresteria e qualche puntatina alla farmacia, ricca anche di rosoli e cioccolate, specie queste ultime quanto mai di stagione.

A La Verna il tempo non cambia. "Non abbiamo una stanza libera" conferma padre Francesco Brasa. Forte anche del tradizionale evento dei giovani che si raccolgono dalle stanze della foresteria al tau agli angoli del convento destinate ai visitatori. "Ma ci sono anche tante famiglie al completo che arrivano e spesso ritornano nei grandi momenti dell’anno".

L’altra Pasqua, quella alla ricerca di una profondità particolare. E che non sempre richiama solo i cristiani convinti. Perché in particolare Camaldoli, ma spesso anche la Verna, sono luoghi di confronto con i non credenti, nei faccia a faccia tra i saloni del monastero o del conventoi. I più però arrivano nei momenti forti. Quindi per la veglia di Pasqua, di qua in un rito cadenzato e dai tempi lunghi, alla Verna perfino risalendo a piedi i tornanti acciottolati della Beccia. E la domenica, al suono delle campane che si sparge per tutta la vallata.

Intanto oggi il Vescovo celebrerà alle 10 la Messa Crismale, quella delle benedizione degli oli e punto di riferimento per tutti i sacerdoti, e alle 18 la Lavanda dei Piedi. Intanto ieri era alle 15.30 in carcere, proprio a celebrare la Pasqua. Tra chi non può scegliere dove passarla: ma aspetta per un anno che qualcuno bussi alla porta.

Alberto Pierini