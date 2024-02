Tutti uniti per la pace. Scatta il sit-in in centro

In programma per domani a San Giovanni la prima manifestazione per la pace. Appuntamento per le 15,30 in piazza Masaccio per un sit-in, mentre a partire dalle 16,30 saranno previsti interventi dal palco. L’iniziativa è nata dal Comitato per la Pace Valdarno, promosso da Movimento 5 Stelle, Unione Popolare e Rifondazione Comunista. Il portavoce del comitato è Franco Noferi. "In questi mesi - ha spiegato il segretario valdarnese di Rifondazione Comunista, Mirko Vichi - ci siamo trovati con Tommaso Pierazzi e abbiamo visto che ci sono convergenze su molti temi, uno di questi è quello della pace. Abbiamo quindi dato vita ad un comitato permanente proprio in vista dei conflitti mondiali aperti, a partire dal fronte ucraino, per proseguire con tutta la polveriera del Medio Oriente, Palestina in primis, senza dimenticare le altre guerre sparse per il mondo". "Il Movimento 5 Stelle - ha aggiunto il coordinatore provinciale Pierazzi - è impegnato da sempre a sostegno delle tante associazioni che promuovono la pace e il disarmo. Proprio per questo abbiamo accolto da subito l’idea di promuovere un comitato per la pace insieme ad altre forze politiche, ma soprattutto ai cittadini che desiderano portare una voce in un dibattito che troppo spesso non dà spazio a questo pensiero. Manifestare lo riteniamo doveroso per far sentire con forza la posizione di chi chiede il rispetto del diritto umanitario internazionale e un immediato cessate il fuoco in tutti i conflitti mondiali". Un saluto verrà fatto a nome delle istituzioni dal sindaco di San Giovanni Valentina Vadi e il portavoce Noferi illustrerà le attività future del comitato. Alla manifestazione hanno aderito partiti, associazioni e sindacati del territorio.