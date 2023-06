Tutti pazzi per Signorelli Strutture e ristoranti sold out La mostra già a mille visitatori

di Laura Lucente

Primo obiettivo superato. La mostra "Signorelli 500 - Luca da Cortona maestro di luce e poesia" ha superato i mille ingressi con un picco di visitatori nella giornata di domenica. E la soddisfazione dell’amministrazione comunale è palpabile: "sono numeri che ci fanno capire come il lavoro sin qui fatto sia stato importante ora l’obiettivo è quello di superare tutti i record di affluenza al museo". Una soddisfazione che viene registrata anche dagli operatori dell’info point di piazza Signorelli. "I turisti chiedono informazioni e molti di loro decidono di visitarla – conferma Denise Perathoner proprietaria dell’agenzia Together in Tuscany che gestisce per conto del Comune l’info point. Tra loro ci sono sia italiani che stranieri. "Abbiamo avuto molti americani, ma anche tedeschi che ci hanno chiesto informazioni – conferma ancora Perathoner – mentre tra gli italiani la maggioranza provenivano da Emilia Romagna e Lombardia. C’è interesse anche per i percorsi cittadini legati al Signorelli". Va detto che in questo periodo Cortona gode di un turismo già particolarmente fiorente con un quasi tutto esaurito nelle strutture ricettive. Lo stesso portale di prenotazioni turistiche booking, indica anche per il solo mese di giugno una occupazione di ben l’80% di strutture ricettive presenti sul territorio. "L’andamento è molto positivo – conferma il presidente della Confcommercio di Cortona Marco Molesini - con numeri che al momento sono superiori a quelli pre covid.

Siamo molto felici e orgogliosi che la città offra questa ulteriore proposta culturale legata al Signorelli che rappresenta sicuramente la ciliegina sulla torta di un’estate già di per sé positiva. Ci auguriamo che sia un traino anche per la stagione autunnale, con la speranza di una proroga della mostra che permetta di allungare questa opportunità fino a novembre".

Nel primo fine settimana di apertura della mostra sono state numerose le iniziative che hanno animato l’evento. Tra queste il concorso di pittura "Signorelli riapre bottega", Circa trenta pittori da tutta Italia hanno aderito al concorso, le opere saranno visibili fino al 9 luglio di fronte alla "Factory44", in Via Dardano. È stata Rossellina Avoscan ad essere proclamata vincitrice con l’opera intitolata "Empatia". Sempre nel fine settimana si è tenuta la conferenza di Claire Van Cleave, fra le maggiori studiose dei disegni di Luca Signorelli.