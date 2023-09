Tutti pazzi per la porchetta Al via la regina delle sagre

di Lucia Amodio

È iniziata con la cena di gala, la sagra della porchetta che con il primo atto ha già portato a tavola oltre 300 persone nella locationn dei giardini pensili del palazzo comunale. Qui ambasciatori dell’eccellenza savinese, ristoratori e macellai hanno servito ai commensali la regina della settimana (e non solo): la porchetta. E pure le altre specialistà: dalla finocchiona al capocollo. Così la sagra della porchetta scalda i motori e si prepara al tuffo nella settimana di iniziative che quest’anno spegne le prime 59 candeline: sarebbero state 60, proprio nel 2023, se non fosse stato per il Covid. Ma poco importa, la grande festa sarà nel 2024. Chissà magari con un nuova porchetta da guinness world record: era il 13 luglio del 2010 quando se lo aggiudicò una porchetta da 44 metri e 93 centimetri, la più lunga mai cucinata al mondo.

Porchetta, sì, ma non solo alla maniera classica ma anche con rivisitazioni 2.0. Eccoli panini gourmet, da oggi in scena ogni sera, che rivisitano l’icona culinaria del paese con aggiunte tutte da provare: yogurt, cipolla, pecorino e salsa verde. I visitatori, ogni anno 30mila in tutto, potranno assistere anche al live di una band dal nome amarcord "I Telegattoni" che proporranno al pubblico musica dal vivo anni ’70. E poi da venerdì, come dice il presidente Marco Cavallini, "non si scherza più": la sagra della porchetta entra nel clou. La porchetta si diffonde dalla location di Piazza Gamurrini e arriva in piazza di Monte: qui nel chiostro verrà allestito un banchetto dove si potrà cenare in un’altra cornice mozzafiato.

E poi, in programma ci sarà anche l’insolita combo, ma tutta da provare, del "Gin in porchetta" che, grazie all’intuizione di due cittadini savinesi esperti del distillato, offrirà ai palati un autentico viaggio gastronomico. Appuntamento che, oltretutto, farà il bis, con un secondo appuntamento in calendario sabato. Sempre il penultimo giorno della kermesse, spazio alla filarmonica Ario Gigli in concerto ai giardini pubblici del centro storico, davanti a Porta Fiorentina. Domenica, il gran finale. Si parte la mattina con la "Rugata Savinese", la tradizionale camminata non competitiva, e si va avanti con il ritrovo delle mitiche vespe in centro, fino all’ultimo atto sulle note dei Queen, con una cover band del gruppo rock.