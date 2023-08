Tutti pazzi per il film sul Parco Sul podio del Festival dei monti E i turisti arrivano in massa

di Sonia Fardelli

Il Parco del Casentino piace sempre di più e diventa un’importante calamita per attirare turisti nella vallata. Lo dimostrano i visitatori sempre più numerosi in giro per le sue foreste e il tutto esaurito nelle strutture ricettive dei suoi undici comuni. Per trovare una camera libera in questa torrida estate bisogna salire fino a Montemignaio.

Un’attenzione sempre crescente dimostrata anche dall’interesse che suscita il Parco nei media e tra la gente anche solo con immagini delle sue bellezze naturali. La giuria popolare del Gran Paradiso Film Festival ha messo sul podio il cortometraggio dedicato alle sue straordinarie foreste di faggio Patrimonio dell’umanità Unesco.

E ancora non è finita. Fino al 12 agosto, attraverso il sito del festival www.gpff.it, è possibile vedere e votare il film per l’ulteriore premio della giuria on line. Il cortometraggio di Paolo Sodi sarà proiettato in contesti internazionali e sarà una nuova occasione di promozione. Il Gran Paradiso Film Festival è uno dei primi di cinema sulla natura creati in Italia, è una rassegna internazionale con sede nel Parco nazionale.

Sono previste 58 proiezioni in 22 giorni, e un totale di 85 eventi. Protagonisti sono i film "animalier", scelti tra più di 164 opere iscritte al concorso internazionale e a CortoNatura da 39 diversi Paesi, tra cui 12 prime visioni nazionali e un totale di 58 proiezioni, in contemporanea in tre sale e in due valli, oltre che online. "Can you hear them?", è stato proiettato a Cogne e a Rhemes Notre Dame e verrà presentato anche a Rhemes Saint Georges.

Non mancheranno le proiezioni sul territorio del parco nazionale delle Foreste casentinesi. E intanto i turisti continuano a prendere d’assalto il Parco del Casentino. "L’interesse verso il nostro Parco cresce di anno in anno grazie all’importante campagna di promozione fatta - dice il presidente dell’ente Luca Santini - il caldo torrido di questa estate ci ha poi dato un’ulteriore mano ed ha fatto sì che in molti siano venuti nelle nostre foreste a cercare refrigerio. E non solo.

Molte sono le attrattive del Parco: abbiamo oltre 700 chilometri di sentieri per il trekking e santuari e monasteri che incentivano il turismo religioso". Fresco, alberi secolari, biodiversità e bellezze naturali e architettoniche che hanno fatto fare centro al Parco sul turismo. Dai 180mila pernottamenti del 2013, si è passati nel 2022 ai 500mila pernottamenti. E quest’anno la sensazione è che il numero possa salire ancora.

Magari, perché no, anche trainato dalle immagini di un film che ha già cominciato a fare il giro del mondo.