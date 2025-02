Tutti pazzi per il Circo. Clown ma senza animali

Il Circo Arkar arriva a Terranuova Bracciolini. Da domani al 16 febbraio uno spettacolo per tutta la famiglia. Per la prima volta il Circo Arkar fa tappa qui, appuntamento nel parcheggio Prospero Prosperi di via del Sole, dove grandi e piccini potranno vivere un’esperienza unica e magica con uno spettacolo circense coinvolgente e divertente, completamente privo di animali. Gli spettacoli si terranno il giovedì e venerdì: alle ore 18:15, il sabato alle ore 16:00 e ore 18:15, la domenica: ore 15:30 e ore 17:30.

Il Circo Arkar offre uno spettacolo per tutta la famiglia, senza l’uso di animali appunto, concentrandosi sulla maestria degli artisti e sull’incredibile varietà di numeri coinvolgenti e sulla giocoleria. Il Circo Arkar è un piccolo complesso della famiglia di Claudio Caroli e Francsca De Angelis, abituato a girare l’Italia col suo chapiteau a righe bianco rosso e blu, adesso con una struttura a due antenne a righe bianco e rosse. Propone uno spettacolo circense con le mascotte più famose della tv ma senza l’uso di animali.

Adatto per tutti non solo per i bambini, sarà possibile ammirare giocolieri, acrobati, equilibristi, ridere con il clown Denny e molto altro ed in fine potrete incontrare le mascotte più amate dai bambini, tra cui Bing, Il leone Alex, il mitico Po di Kung fu panda, Spider-man, Pikachu e i personaggi dei PJmasks. In tutto 90 minuti di puro divertimento.

"Con gioia accogliamo per la prima volta a Terranuova Bracciolini il Circo Arkar – ha detto l’assessora alla promozione del territorio, Sara Grifoni – un evento che promette di entusiasmare adulti e bambini. Si tratta di una proposta di intrattenimento per tutta la famiglia che, oltre a rispettare i più alti standard di spettacolo, si distingue per l’assenza di animali, in linea con una visione più etica e moderna del circo. Invitiamo tutti a partecipare a questo speciale appuntamento svago".

Il giovedì: tutti i biglietti (adulti e bambini) costano 6 euro, tutti gli altri giorni: biglietto 8 euro per gli adulti, 6 euro per i bambini. Al fine di garantire la buona riuscita dell’evento e l’adeguata preparazione dell’area, da stamani fino al 19 febbraio, sarà istituito un divieto di sosta in Piazza Prospero Prosperi con eccezione per i veicoli funzionali al circo.