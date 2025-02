Tutti insieme per gli eventi dell’estate

Associazioni chiamate a raccolta per fare il calendario degli eventi a Bibbiena. Per l’estate, ma anche per il prossimo inverno. L’assessore a cultura, turismo e associazionismo Francesca Nassini ha convocato una riunione al Museo Archeologico del Casentino al quale hanno aderito molte realtà locali. "L’obiettivo di questo incontro - spiega Nassini - è stato quello di offrire a cittadini e visitatori un calendario completo, senza sovrapposizioni importanti per gli eventi più rilevanti, per dare maggiore visibilità al territorio, per consentire una promozione temporale più profonda ed estesa e per coordinarsi maggiormente a livello di territorio. Credo che il risultato ottenuto sia enorme: abbiamo già un calendario eventi completo non solo per l’estate, ma anche per tutto il prossimo inverno".

Il calendario di Bibbiena è composto da oltre 130 eventi, molti storici, altri nuovi che vanno dalle grandi manifestazioni sportive, alla musica, teatro, visite ai palazzi, cultura e libri, fino alle iniziative per le famiglie. Tra quelli più vicini il Festival del libro dal 24 febbraio, il Carnevale della Mea il 2,3 e 4 marzo, il 23 marzo la Casentino Fight Night. "Questa collaborazione con le associazioni rende più prezioso il nostro lavoro - conclude l’assessore Francesca Nassini - e soprattutto ci consente di fare del nostro territorio un luogo vivo, capace di offrire tanto a chi lo abita e a chi lo visita. Ci aiuta a fidelizzare con il turista culturale e interessato, quello che apprezza e ama i luoghi e le loro specificità, ci consente di fare una promozione mirata e di farci apprezzare anche per la capacità che abbiamo di coinvolgere con proposte di qualità elevatissima. La collaborazione tra tutti i soggetti sta dando frutti importanti di cui beneficerà il territorio in termini certamente economici ma anche sociali e culturali".

So.Fa.