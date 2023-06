Tutti in scena Teatro amatoriale e risate sul palco

Tornano gli spettacolo all’aperto e torna la Rassegna di Teatro Amatoriale "Il Pino". Appuntamento in piazza Cesare Battisti a Badia al Pino da martedì 20 a domenica 25 giungo ogni sera alle 21.15. La Compagnia Teatrale I Racimolati organizza infatti la quinta edizione dell’evento estivo che per sei sere terrà compagnia al pubblico incoronando alla fine lo spettacolo più coinvolgente.

Si parte con un classico della risata: martedì 20 giugno alle ore 21,15, in scena sarà la Compagnia Teatrale Silenzioassenzio Aps di Arezzo che presenterà lo spettacolo "Un, due, tre… Trio!", di Massimo Lopez, Anna Marchesini e Tullio Solenghi. Tratto da "Omicidio poco premeditato", "La Telenovela" e "Il telegiornale".

Il giorno dopo mercoledì 21 giugno sempre alle ore 21,15 protagonista sarà la Compagnia Teatrale Avanti Tutta di Arezzo. Gli attori presentano "Il mondo intero è una… ribaltina" di Luigi Lolly Boncompagni.

Giovedì 22 giugno alle 21,15 sarà la volta dell’Associazione Teatrale "Il Carro" di Corciano Perugia con lo spettacolo "Cabaret primo amore" di Cesare Giugliarelli. La quinta rassegna di teatro amatoriale "Il Pino" prosegue venerdì 23 giugno alle ore 21,15 portando sul palco di Badia al Pino la Compagnia Teatrale Teatrodeisoci di Bibbiena. In scena lo spettacolo "Vacanze forzate" di Antonella Zucchini.

Sabato 24 giugno alle ore 21,15 la Compagnia Teatrale Filodrammatica La Fraschetta Aps di Bucine sarà protagonista dello spettacolo "Tutta colpa del coronavirus" di Camillo Vittici.

Gran finale per l’edizione 2023 della Rassegna di Teatro Amatoriale "Il Pino" domenica 25 giugno. Si parte alle 20,45 quando si svolgeranno le premiazioni dei vincitori dell’edizione numero cinque, alle 21,15 protagonista sarà la Compagnia Teatrale I Racimolati di Badia al Pino sul palco con lo spettacolo "Il diavolo li fa e poi li accoppia" di Stefano Palmucci. Ingresso alle serate 5 euro, disponibile anche l’abbonamento per 6 serate a 20 euro. Per informazioni e prenotazioni: Compagnia Teatrale Amatoriale "I Racimolati", 3385481015, [email protected]

A.B.