Tutti in coda per Natale. Turisti dalla Sicilia a Roma: "Scoperta una città unica"

"Il latte è finito!". Un vero guai per i maestri delle specialità tirolesi che in Piazza Grande, in un pomeriggio tagliato dal vento gelido e riempito dal calore della folla, esauriscono le materie prime ancora prima di chiudere la baita per la notte. Aspettando oggi, un’altra giornata da grandi numeri. Perchè il sabato del villaggio, anzi della città del Natale, segna un altro record e si attesta sulle centomila presenze, bissando il numero raggiunto una settimana fa ma nell’intero weekend. L’evento dell’anno, partito all’insegna della moderazione, è letteralmente esploso: fiumane di persone attraversano il Corso già alle due del pomeriggio, mentre il sole scalda e colora ogni dettaglio. In Piazza Grande, fin dalle 10 di mattina, gli ingressi al Villaggio Tirolese sono a senso unico: si entra dalle logge e si esce da via della Seteria, è la legge della sicurezza e va rispettata. Ma il fatto che già alle 10 ci sia stata tanta folla pronta a curiosare tra le baite in cerca di regali e specialità gastronomiche da assaggiare , racconta la potenza della Città del Natale e la forza di spostare masse di persone da tutt’Italia. Emanuele arriva da Roma con moglie e due figli: "Siamo stati alla Casa di Babbo Natale, avevamo prenotato da tempo e i bambini si sono divertiti tantissimo".

Una sottolineatura anche sul versante dell’accoglienza: "Tutto organizzato bene, per regalarci momenti che abbiamo fissato negli scatti col telefonino". I figli fremono: c’è la Casa delle Lego da visitare. I turisti scoprono "la città che non ti aspetti", dice Roberto che arriva da Potenza. "Non sapevo che Arezzo fosse così bella. Abbiamo deciso di visitare i mercatini ma girando per i vicoli e le piazze, abbiamo scoperto una bellezza unica". La moglie annuisce e si avvia sul sagrato di Piazza San Francesco dove una cinquantina di persone attendono diligentemente l’ingresso in basilica per ammirare gli affreschi di Piero della Francesca. è il plus di un’offerta che accontenta grandi e piccini la "molla" che ha spinto Fabrizio e la famiglia a mettersi in viaggio da Messina. "Siamo partiti dalla Sicilia attirati dalla Città del Natale. Siamo stati anche a Merano e Bolzano, ma qui abbiamo trovato non solo le attrazioni per i bambini, oltretutto molto apprezzate dai nostri figli, ma anche un percorso culturale per i genitori", sottolinea ammirando i giochi di luce al Prato, tra le casine degli artigiani e la ruota panoramica.

Le temperature di un inverno che porta già la prima neve in Casentino e Pratomagno, non scoraggia, semmai incentiva gli arrivi. Perchè è festa quando siamo insieme. Oggi si replica.