Tutti i suoni della Torre Musica antica a Marciano

A Marciano della Chiana torna il festival Suoni dalla Torre, al centro di tutto la musica antica. Tre giorni di masterclass, concerti ed eventi legati al Festival delle Musiche, da oggi a domenica. Un festival unico nel suo genere, con eventi a ingresso gratuito, sotto la direzione artistica del maestro Massimiliano Dragoni con la rinnovata collaborazione tra Comune, Officine della Cultura, Accademia Resonars e Associazione Ritmi di Assisi. Appuntamento quotidiano dei primi due giorni con studio della vocalità solistica e corale, la masterclass per coristi cantanti a cura del maestro Elisa Pasquini, direttrice artistica dell’Associazione Effetti Sonori di Foiano oggi in orario 16.30-18.30 e domani 10-13. Gli appuntamenti in musica tutti alla Torre di Marciano si aprono domano alle 18.30, sotto l’egida di "Uni cecho sonatori liutine, videlicet Angelo De Marciano", con il concerto di musica dal Rinascimento dell’Ensemble Emyolia dal titolo "Awake, sweet Love. John Dowland e l’Inghilterra del Primo Seicento". Alle 19.30, il pubblico del festival sarà invitato a prendere parte ad un aperitivo in attesa del concerto delle 21.15 dedicato alla musica dell’Umanesimo e primo Rinascimento col gruppo Anonima Frottolisti dal titolo: "Più vizi che virtù. Le proto-maschere della "Commedia" all’italiana". Ricco il calendario di domenica: alle 11.30 nella Chiesa dei santi Stefano e Andrea la "Musica per la Messa" eseguita al Coro Effetti Sonori diretto da Elisa Pasquini. Alle 17 il laboratorio dedicato alla musica dall’Umanesimo a cura dell’Accademia d’Arti Antiche Resonars di Assisi, chiusura alle 21,15 con la musica medievale di Ensemble Trobadores.