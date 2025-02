Tutti i segreti del motore che accende i sentimenti

Il cuore è l’organo più importante dell’apparato cardio-circolatorio. Il nostro cuore è diviso in due parti: il cuore sinistro che pompa il sangue e con esso l’ossigeno e le sostanze nutritive in tutto il corpo; il cuore destro che riceve il sangue povero di ossigeno e ricco di anidride carbonica che ritorna dal corpo e lo pompa nei polmoni. Il cuore è un motore cosiddetto "intelligente": quando ad esempio dormiamo è più lento, ma va più veloce e rilancia il suo battito quando compiamo degli sforzi: ad esempio quando facciamo sport o anche una corsa per strada. Il cuore è un muscolo involontario, cioè si muove autonomamente senza che la nostra volontà possa fermarlo.

Un vero motore che alimenta il sistema vitale e lo mantiene nel tempo. Il cuore si contrae e si rilassa in continuazione per spingere il sangue nei vasi sanguigni: ciascuna contrazione è chiamata battito. Lo sapevate che... Abbiamo approfondito lo studio del cuore ed abbiamo scoperto cose nuove. Tra queste abbiamo rilevato alcune curiosità: in un minuto il cuore umano batte tra le sessanta e le ottanta volte. Quando svolgiamo un’attività fisica i battiti aumentano e possono arrivare anche a centocinquanta-duecento al minuto. E in un solo minuto il nostro cuore pompa circa cinque litri di sangue.