Tutti i numeri del progetto ambientale

SAN GIOVANNI

Ben 190 alberi e 1192 arbusti messi a dimora per aumentare la vegetazione e abbattere le emissioni climalteranti in ambito urbano. Sono questi i numeri di "San Giovanni più verde – ride to Carbon Neutral 2030", progetto portato a termine che verrà presentato sabato 18 novembre alle 16 in via Genova, davanti al palazzetto dello sport. Al taglio del nastro parteciperanno il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi, la giunta comunale, la Regione Toscana e tutti i cittadini interessati. Un’operazione da circa 385mila euro, finanziata dal bando regionale Toscana Carbon Neutral. Quello della città del Marzocco era risultato, per importo, il secondo più alto in Toscana. Il piano ha come obiettivo quello di aumentare la quantità di verde nei territori comunali e a San Giovanni è stato realizzato un vero e proprio bosco urbano in via Fermi pienamente fruibile che, oltre ad assorbire anidride carbonica e inquinanti, fornisce molti altri servizi eco sistemici come la riduzione del rumore e il miglioramento del bilancio idrico. A nord della città sono stati piantati 35 alberi ed arbusti ed è stata realizzata una zona a prato libera con percorsi pedonali interni. Dalla parte antistante allo stadio Calvani parte la ciclabile che si collega a via Bolzano e, dall’area sportiva dinanzi al Palagalli, si biforca andando da un lato a congiungersi con la ciclopista dell’Arno e dall’altro a passare di fronte allo stadio, percorre via Perugia e, dopo aver attraversato viale Gramsci, corre sopra il Canale Battagli fino a piazza Bologna. A sud, diversamente, è stato effettuato un importante intervento di forestazione lungo l’Arno, con 155 alberi e numerosi arbusti. Le piante sono in linea con la forestazione locale: sono state previste 11 specie vegetali, scelte per limitare il rischio di deperimento e morie in caso di diffusione di malattie.