Tutti contro la Colombina Elia e Gianmaria da 40 Parsi e Rossi in crescita S.Andrea, spinta Martino

di Sonia Fardelli

È Giostra, dopo una settimana difficile. Piena di novità nelle prove e di imprevisti del maltempo. Con due giostratori che sono finiti a terra: Lorenzo Vanneschi nelle prove contro il Buratto e Filippo Vannozzi nella prova generale. E questo un po’ forse influirà negli animi degli otto giostratori che stasera sfideranno il Buratto. Mancherà la solita spavalderia e probabilmente verrà preso qualche rischio in meno.

Ad aprire la piazza Porta del Foro che di vittoria hanno davvero bisogno. Le nuove scuderie sono state un primo grande passo in avanti e il resto lo ha fatto il lavoro ininterrotto fatto dall’allenatore Enrico Giusti con i giostratori Davide Parsi e Francesco Rossi. Ed i primi risultati si stanno già vedendo, nella simulata i giallocremisi sono stati gli unici a centrare entrambi il 5. La Chimera è pronta.

Non è disponibile a cedere il passo però Porta Santo Spirito che svetta nell’albo d’oro con le sue 39 lance d’oro. Gianmaria Scortecci e Elia Cicerchia, hanno già vinto insieme 12 lance d’oro, mentre i loro avversari al massimo ne hanno vinta una e qualcuno nessuna. Facile intuire la differenza tecnica e di esperienza. L’unica difficoltà per loro è continuare un target così alto di prestazioni sulla lizza. Per assurdo i peggiori nemici che possono avere sono proprio loro stessi.

A contrastare i campioni della lizza ci proverà anche Porta Sant’Andrea (nella foto accanto al titolo) che per riuscire a fare questo ha ingaggiato Martino Gianni, ex Re delle lizza con 13 lance d’oro vinte tutte per Sant’Andrea e poi come allenatore artefice di quel capolavoro della lizza che sono Scortecci e Cicerchia. Una lotta tra titani e dove il maestro questa volta cercherà di superare i suoi allievi. Come armi ha due giovanissimi giostratori Tommaso Marmorini che ha già vinto una lancia d’oro e Saverio Montini, ancora all’asciutto di successi. La cura è appena cominciata, il test decisivo sarà la sfida di stasera.

Tanta voglia di riscatto c’è a Porta Crucifera che si è vista in autunno andare in frantumi l’accoppiata sulla quale sperava di puntare per anni. Adalberto Rauco ha lasciato e al fianco di Lorenzo Vanneschi è subentrato il giovanissimo Niccolò Paffetti, un esordiente che però in prova ha fatto vedere ottime cose. Stasera anche per loro ci sarà la prova del nove e contro due campioni della lizza del calibro di Gianmaria Scortecci e Elia Cicerchia. Favoriti, ma sicuramente non unici protagonisti. La storia della Giostra ci insegna che fino all’ultimo tito, la sfida è sempre aperta.