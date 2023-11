Tutte le Passioni in Fiera. Outdoor, animali e hobby

Accanto al salone dell’agriturismo spazio anche per Passioni in Fiera. La grande festa dedicata alle famiglie, alla gioia di scegliere come passare una giornata all’aria aperta, una festa dello stare insieme nella natura e scegliendo magari un hobby da promuovere o un animale da ammirare o accudire. Per tutta la giornata appuntamento con Passioni in Fiera al palaffari, l’unico appuntamento in Italia che raccoglie cosi tante aree tematiche in un solo grande evento. I visitatori possono infatti trovare idee, proposte, prodotti, attività ed eventi relativi a diversi argomenti. Dal food & drink al benessere, dal giardinaggio agli animali, dallo sport all’artigianato. Un mondo fatto di colori, di profumi, di sapori e di divertimento per adulti e per bambini, con espositori nazionali pronti ad alimentare passioni già vive o far scoprire nuovi hobby. Nell’area espositiva sarà infatti presente un’ampia varietà di prodotti e attrezzature per le numerose aree tematiche. Ogni settore ospita numerosi espositori e aziende sia regionali che nazionali, specialisti del settore con cui professionisti e appassionati potranno confrontarsi per scoprire tecniche e segreti, conoscere le nuove attrezzature tecnologicamente avanzate, le proposte e i prodotti in arrivo che si potranno acquistare direttamente in fiera dai produttori o dai rivenditori. Passioni in Fiera darà uno spazio per vivere al meglio tutte le passioni.

Oggi focus su agricoltura, apicoltura e canapa per scoprire il meraviglioso universo delle api e delle loro produzioni e conoscere novità, tecnologie e trucchi del settore agricolo e confrontarsi con esperti e produttori della canapa.