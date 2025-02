Tutte belle facce. Ritratti di buoni amici a Sansepolcro

E’ stata inaugurata la mostra "Tutte belle facce - Ritratti di buoni amici", promossa dall’Associazione Culturale Franco Alessandrini con il patrocinio del Comune di Sansepolcro. L’evento, che ha avuto luogo presso la sede dell’Associazione in Via Niccolò Aggiunti 126, ha visto una partecipazione entusiasta di appassionati d’arte, cittadini e curiosi, accorsi per scoprire l’affascinante mondo del ritratto attraverso le opere di Franco Alessandrini e Roberto Lanari. L’esposizione offre un suggestivo viaggio nella rappresentazione dei volti e delle emozioni, mettendo in dialogo due sensibilità artistiche che, attraverso la loro maestria, trasformano il ritratto in un’intensa narrazione visiva. La mostra sarà visitabile fino al 23 febbraio 2025, offrendo a tutti gli interessati la possibilità di ammirare questi straordinari lavori. Un appuntamento imperdibile per chi ama l’arte e il ritratto, e un’occasione per immergersi in un percorso espositivo capace di catturare l’essenza dei soggetti rappresentati con rara intensità e sensibilità.